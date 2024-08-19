İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’de mezarlıklarda bile yer kalmadığını haberleştirmeye çalışırken görevi başında İsrail keskin nişancılarının doğrudan hedef aldığı TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum. İsrail, soykırım suçlarının yanı sıra Gazze’den dünyaya ‘iletişim koridoru’ açan TRT’ye ve diğer gazetecilere yönelik saldırı ve katliamlarının da hesabını elbet verecek. TRT muhabiri Sami Berhum’a ve bütün TRT ailesine geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

