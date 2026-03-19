Karar kapsamında 5 üniversiteye yeni rektör atanırken, çok sayıda ilin defterdarı ve bölge müdürü de yenilendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan üst düzey atama ve görevden alma kararları, 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede en dikkat çekici değişim Adalet Bakanlığı bürokrasisinde yaşandı.

Adalet Bakanlığı'nda Revizyon

Bakanlığın merkez teşkilatındaki birçok genel müdür görevden alınarak yerlerine yeni isimler getirildi. Yapılan değişiklikler şu şekilde:

Ceza İşleri Genel Müdürü: Oğuzhan Yaşar’ın yerine Hazım Aslancı

Hukuk İşleri Genel Müdürü: Hakan Öztatar’ın yerine Erdinç Avşar

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü: Enis Yavuz Yıldırım’ın yerine Çelebi Yılmaz

Personel Genel Müdürü: Yusuf Soner Çiftçioğlu’nun yerine Cahit Cihad Sarı

Teftiş Kurulu Başkanı: Cihan Yıldız’ın yerine Murat Gülaç

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Metin Yıldırım

Ayrıca Bilgi İşlem, Hukuk Hizmetleri, İcra İşleri, Destek Hizmetleri ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlıklarında da bayrak değişimi yaşandı.

Dışişleri ve Diğer Bakanlıklarda Yeni İsimler

Diplomasi trafiğinde 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Şule Öztunç El Salvador’a, Ahmet Cemil Miroğlu Letonya’ya, Emir Salim Yüksel Kolombiya’ya ve Mesut Özcan Kamboçya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Hasan Basri Alagöz atanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yaşar Ciğer getirildi.

44 İlin Defterdarı Değişti

Hazine ve Maliye teşkilatında geniş kapsamlı bir yer değiştirme operasyonu yapıldı. Adana'dan Zonguldak'a kadar 44 ilin defterdarlık makamında atamalar gerçekleştirildi. Birçok ilde mevcut defterdarlar farklı illere kaydırılırken, bazı illere ise yeni isimler atandı.

5 Üniversiteye Yeni Rektör

Akademik kadrolarda da önemli değişimler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla rektörlük koltuğuna oturan isimler şunlar oldu:

Üniversite Yeni Rektör Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş Kapadokya Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar Yüksek İhtisas Üniversitesi Prof. Dr. Şebnem Kavaklı Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Başar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Küçük

Tarım, Orman ve Ticaret Bakanlığı Atamaları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 8 bölge müdürlüğünde atama yapılırken, Ticaret Bakanlığı’nda Gümrükler, Tüketicinin Korunması ve Personel Genel Müdür Yardımcılıklarına yeni isimler dahil oldu. Trakya ile Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine ise Ali Topçu atandı.