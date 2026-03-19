Aynı gün düzenlenen Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer katılımcı ülkeler, İran’ın bölge ülkelerine yönelik balistik füze ve İHA saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. Bakanlar, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine saygının bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ilk adım olduğunu vurguladı.

Katar Enerji’den yapılan açıklamada ise, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin İran kaynaklı füze saldırıları sonucunda yangın çıktığı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, acil durum ekiplerinin hızla müdahale ettiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Hürmüz ve Babülmendep Boğazları’nda güvenliğin sağlanması, Lübnan’ın güvenliği ve İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikalarının kınanması gibi konular da ele alındı.