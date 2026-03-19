Macron, bölgede dini bayram dönemine girildiğine dikkat çekerek, “Herkesin sakinleşmesi gerekiyor. Müzakerelere yeniden bir şans tanımak için çatışmalar en az birkaç günlüğüne durmalı” ifadelerini kullandı.

Zirvede Orta Doğu gündemi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde Orta Doğu’daki gelişmelerin ana başlıklardan biri olacağını belirten Macron, artan gerilimi “sorumsuzca” olarak nitelendirdi. Fransa’nın önceliğinin gerilimin hızlı şekilde düşürülmesi ve diplomasiye dönüş olduğunu vurguladı.

“Siviller ve altyapı korunmalı”

Macron, çatışmalarda sivil altyapının hedef alınmasına karşı çıkarak, sivillerin korunması için moratoryum uygulanması gerektiğini söyledi. Enerji tesislerine yönelik saldırıların ise küresel enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkiyi uzatabileceğine dikkat çekti.

İran ve ABD’ye diyalog çağrısı

Fransız lider, mesajlarını İran tarafına ilettiklerini belirterek, ABD ile İran arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını desteklediklerini ifade etti.

Lübnan vurgusu

Macron ayrıca, Fransa’nın Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini belirtti. Lübnan hükümeti ve ordusunun ülke üzerindeki kontrolünü güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Macron, bu süreçte destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Özetle: Macron, Ramazan Bayramı’nı fırsat görerek Orta Doğu’da kısa süreli de olsa bir ateşkes sağlanmasını, sivillerin korunmasını ve diplomatik sürecin yeniden başlatılmasını istedi.