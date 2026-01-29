Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı 3 Şubat’ta Suudi Arabistan olacak. Erdoğan, 4 Şubat’ta ise Mısır’a geçecek. Her iki ülkede de iş dünyasının katılımıyla geniş kapsamlı iş forumları düzenlenecek.

Ziyaretlere, Türkiye’den üst düzey iş insanlarının yer aldığı kalabalık bir heyet eşlik edecek. Yapılacak temaslarda savunma sanayi ve havacılıktan enerjiye, altyapı ve inşaattan sağlığa; tarım, gıda, turizm, bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, lojistik ve gayrimenkule kadar birçok sektörde yeni iş birliği olanakları değerlendirilecek.

Görüşmelerin önemli gündem başlıkları arasında Gazze ve Suriye’nin yeniden inşası, Gazze için kurulması planlanan Barış Kurulu, bölgenin ihya sürecinde atılabilecek ortak adımlar ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma alanında iş birliği imkanları da yer alacak.

Ziyaretlerin, Türkiye’nin Orta Doğu’daki diplomatik ve ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.