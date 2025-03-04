Marka, sürdürülebilirlik çalışmaları ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda, yerli elektrikli araç üretimine odaklanarak hem Türkiye ekonomisine hem de global yeşil mobilite dönüşümüne katkı sağlamaya hazırlanıyor.

Elektrikli Model, Avrupa Pazarına Hitap Edecek

Hyundai Motor Türkiye tarafından Türkiye'deki İzmit fabrikasında üretilecek olan yeni elektrikli model, markanın büyüyen elektrikli ürün gamına katkı sağlayacak. Avrupa pazarında sürdürülebilir mobilite çözümlerine artan taleple birlikte, Türkiye'de üretilecek EV modelinin, bu ihtiyacı karşılamada kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Hyundai Motor Türkiye, elektrikli modelin yanı sıra, mevcut üretim kapasitesini koruyarak içten yanmalı motorlu modelleri de üretmeye devam edecek. Bu strateji, hem yerel pazardaki tüketici tercihlerini hem de global talepleri karşılamaya yönelik dengeli bir yaklaşımı temsil ediyor.

Marka Kimliğinde Yeniden Yapılanma

Geçtiğimiz günlerde, Hyundai Motor Türkiye, global otomotiv dünyasındaki rolünü daha iyi vurgulamak amacıyla ticari ünvanını "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi" yerine "Hyundai Motor Türkiye" olarak değiştirdi. Bu değişiklik, markanın Kore dışındaki ilk ve en uzun süredir hizmet veren yurtdışı üretim merkezi konumunu daha da pekıştiriyor.

Son 28 yılda üç milyondan fazla araç üreten Hyundai Motor Türkiye, istihdam, ihracat ve ulusal ekonomiye büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Yerli tedarik zincirine verdiği önemle, üretimde kullandığı bileşenlerin yüzde 55'inden fazlasını yerli üreticilerden temin ediyor. İzmit fabrikasında üretilecek yeni elektrikli modelin de bu orana katkı sağlaması hedefleniyor.

2035 Hedefine Adım Adım

Hyundai Motor Grubu, 2035 yılına kadar Avrupa'da yalnızca sıfır egzoz emisyonlu araçlar satma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'de başlayacak elektrikli araç üretimi, bu stratejik planın kritik bir parçası olacak. Aynı zamanda, Türkiye'nin Avrupa'daki sürdürülebilir mobilite dönüşümündeki rolünü de pekıştirecek.

Hyundai Motor Türkiye, bu atılımla hem rekabet gücünü artırmayı hem de çevre dostu mobilite alanındaki liderliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Elektrikli araç üretimiyle geleceğe yatırım yapan marka, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle otomotiv dünyasındaki etkisini daha da artıracak.