Bu dönemde ilk üçte yer alan ürün gruplarından buğday unu ihracatı 870 milyon dolar, makarna ihracatı 643 milyon dolar, tatlı bisküvi ve gofretler ihracatı ise 616 milyon dolar oldu. Irak’a yapılan toplam ihracatın yüzde 7,4 artışla 1,4 milyar dolara ulaştığı sektörde, ABD yüzde 9,6 düşüşe rağmen 427 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada yer aldı.

“Buğday unu ihracatımız 100 milyon dolar düştü”

Sektörün ihracatında ilk iki sırada yer alan buğday unu ve makarnada, küresel fiyatların gerilemesinin ihracat gelirleri üzerindeki etkisini değerlendiren TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Dünyadaki buğday arz ve stoklarındaki yükselişin, fiyatları aşağı çekmesini bekliyorduk. Yılın geride kalan kısmı tahminlerimizle uyumlu bir şekilde geçti ve geçen seneye göre sadece buğday unu ihracatındaki gerilemeden ötürü ülke olarak 100 milyon dolara yakın bir ihracat gelir kaybı yaşadık. Bu kayıpta dünyada düşen fiyatlar kadar, 15 Ekim’e kadar sürecek buğday ithalat yasağının da etkisiyle, uluslararası piyasalardaki düşük buğday fiyatlarıyla içerideki buğday fiyatlarının rekabet edemiyor olması sebebiyle ihracatımız üzerinde oluşturduğu baskının de etkisi var. Dünyanın en büyük buğday unu ihracatçısı olarak, hammaddeyi yurt dışından alan işletmelerin beklentilerini yakından takip ediyoruz ve başta TMO olmak üzere tüm kamu kurumlarımızla, ülke menfaatlerine en uygun çözümler konusunda bilgi alışverişi yapıyoruz. Bundan sonraki sürecin hem yurt içindeki üreticiyi hem ihracatçıyı memnun edecek şekilde gelişeceğini umuyoruz.”

“Kırmızı mercimek ihracatımız 300 milyon dolara yaklaştı”

Bu yıl kırmızı mercimek ihracat fiyatlarının dolar bazında yüzde 5 artığına dikkat çeken Tiryakioğlu, bu üründe 8 aylık gelirin 300 milyon dolara yaklaştığını belirterek şunları söyledi:

“Kırmızı mercimek dünyada hem ekim alanı hem de üretim olarak ilk 5'te yer aldığımız kıymetli bir ürün. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin’de üretilen kırmızı mercimeğin kalitesi ise dünya standartlarının da üstünde. Ülkemizde kişi başına yıllık ortalama 4-5 kilo gibi yüksek bir tüketimi olduğu için, yurt içindeki mahsul büyük oranda iç pazarı karşılıyor. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Kanada, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden getirilen kırmızı mercimek de Türkiye’den yurt dışına ihraç ediliyor. Dünya bakliyat pazarındaki yerimizi sağlamlaştırmak ve gıda ticaretinde daha rekabetçi olabilmek için daha fazla mercimek üretimine ihtiyacımız var. Tarım ve Orman Bakanlığımızın uyguladığı destekleme politikaları geçen yıl kırmızı mercimek ekim alanlarını yüzde 23,3 oranında artırmıştı. Çiftçimizin bu alandaki potansiyeli görmesini ve dünyada her geçen yıl artan bakliyat talebini de gözeterek bu alana yoğunlaşmasını bekliyoruz.”