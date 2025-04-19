Müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek yeni modellerini ürün gamına eklemeye devam eden Honda, 750 cc hacimli motora sahip farklı segmentlerdeki 3 modelini satışa sundu. Honda’nın ikonik modeli XL750 Transalp, günlük kullanıma uygun maceracı modeli NC750X ve hem asfalt hem off-road performans sunan X-ADV farklı renk seçenekleri ile 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Honda Motosiklet bayilerinde yerini aldı.

Honda’nın Macera Ruhunu Taşıyan Temsilcisi: XL750 Transalp

Honda'nın macera ruhuna sahip ikonik modellerinden biri olan XL750 Transalp, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle öne çıkıyor. Hem uzun turlar hem şehir içi günlük kullanım için sürücü beklentilerini karşılayan XL750 Transalp, Honda’nın Adventure Touring ruhunu yansıtıyor. Modelde, güçlü çift LED projektörlü farlara sahip yeni ön cephe ve geliştirilen DurabioTM ön vizör dikkat çekiyor. Önceki versiyonda olduğu gibi sekiz supaplı paralel iki silindirli motor 67,5 kW güç ve 75 Nm tork üretirken; Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), dört standart sürüş moduna (Spor, Standart, Yağmur ve Toprak modları) ek olarak Kullanıcı seçeneği, entegre Ön Teker Kalkış Kontrolüne sahip beş aşamalı Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), motor freni ve gücü için üç seviye sunuluyor. Çelik iskelet Showa süspansiyon ile donatılan modelde Transalp’e özgü alüminyum salıncak kullanılırken; Japonya ve Avrupa'daki Honda mühendislerinin kapsamlı Avrupa turunun ardından hem ön hem de arka süspansiyonun sönümleme ayarları iyileştirildi. Honda RoadSync akıllı telefon bağlantısı ile 5 inç boyutundaki yeni TFT ekran ve dört yönlü anahtar, otomatik sinyal kapatma ve Acil Durum Fren Sinyali (ESS) Transalp'in yeni eklenen donanım özellikleri arasında yer alıyor. Selenin altında bir adet USB soketi de bulunurken, model 100 km’de ortalama 3,6 litre yakıt tüketimi ve 16,9 lt yakıt deposuyla 390 km menzil potansiyeli sunuyor. Yenilenen XL750 Transalp beyaz ve yeni renk seçenekleri olan siyah ve gri olmak üzere toplam üç renk seçeneği ile 752 bin 750 TL fiyatıyla 19 Nisan 2025 Cumartesi günü bayi satışa sunuldu.

Honda’nın çok yönlü yol arkadaşı: NC750X

Honda’nın Avrupa pazarındaki en popüler modellerinden biri olan NC750X, başta çift ön disk fren olmak üzere yenilenen tasarımı ve donanım özelliklerindeki güncellemeler ile yoluna devam ediyor. Minimalist tarzda keskin yeni gövde, sürdürülebilir malzeme DurabioTM kullanılan koruyucu ön vizör ve revize edilen LED far tasarımı öne çıkıyor. NC750X, renkli Durabio kullanan ilk Honda motosikleti olmasıyla da bir ilke imza atıyor. İyileştirilen 5 inçlik renkli TFT ekran, sol gidondaki içten aydınlatmalı dört yönlü anahtar aracılığıyla Honda RoadSync üzerinden akıllı telefon bağlantısına olanak tanıyor. Sele yüksekliği 802 mm olan modelde, genelde yakıt deposunun olduğu yerde 23 litre hacimli bir depolama alanı bulunuyor. Yüksek torka sahip 745 cc çift silindirli motor, alt ve orta devirde güçlü performans ile yüksek yakıt verimliliğini birleştiriyor. Motor, 6.750 d/d'de 43,1 kW (58,5 HP) maksimum güç ve 4.750 d/d'de 69 Nm maksimum tork üretirken; Euro 5+ uyumlu model 14,1 litre yakıt deposuyla 375 km menzile ulaşabiliyor. Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), 3 hazır olarak sunulan sürüş modu, 2 adet kişiselleştirilebilir sürüş modu ve 3 seviyeli Honda Seçilebilir Tork Kontrolü ile zahmetsiz bir hızlanma sağlıyor. Hem manuel hem Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) seçeneği ile satışa sunulan yeni NC750X’in DCT versiyonu, 10 km/s'nin altındaki düşük hızlarda daha hassas tepki verebilmesi için iyileştirildi. Güncelleme ile ön frenlerde çift 296 mm disk ve iki pistonlu kaliperler devreye girerken; hafif alaşımlı jantlar yeni tasarımı ile dikkat çekiyor. NC750X’in tamamen yeni haki, siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği manuel versiyonu 650 bin TL ve DCT versiyonu 695 bin TL fiyatıyla 19 Nisan 2025 Cumartesi günü satışa sunuldu.

Gelişmiş Teknoloji ve Çevreci Yaklaşım Bir Arada: X-ADV

Honda X-ADV, maceracı motosiklet becerileri ile büyük scooter pratikliğini birleştiriyor. İtalya’da geliştirilen model, yeni versiyonundaki keskin görünümü ve ön cephedeki sert görünümlü granaj parçaları sayesinde dikkat çekiyor. Honda'nın "Gizli Göz" tekniği, projektör lenslerinin etrafındaki alanı karartarak gündüz farlarının öne çıkmasını sağlıyor. Yeni gündüz sürüş farları ve entegre sinyaller içeren çift LED farlarla modelin ön tasarımı yeni bir görünüm kazanırken; standart donanım olarak hız sabitleme işlevi ve daha akıcı düşük hız sürüş özellikleri için Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) ile yollara çıkıyor. Modelin gövdesinde de geri dönüştürülmüş malzemelerin ve bazı granaj parçalarında biyokütle plastiği DurabioTM kullanımı Honda'nın uzun vadeli çevre hedeflerini yansıtıyor. Yine DurabioTM malzemeden üretilen ön vizör artık üç kademe halinde sadece sol el ile kolayca ayarlanabiliyor. Yere erişiminin kolaylaşması için şekillendirilen selede, aynı zamanda ekstra yüzde 10 üretan köpüğü kullanılmasıyla yolculuk konforu artıyor. Buna ek olarak 22 litre hacimli sele altı saklama bölmesinde bir USB-C soketi bulunurken; torpido gözü pratik bir kullanım sağlıyor. Yenilenen 5 inçlik TFT ekran, sol gidondaki arkadan aydınlatmalı dört yönlü anahtar aracılığıyla Honda RoadSync üzerinden akıllı telefon bağlantısına imkan yaratırken; X-ADV’ye standart olarak eklenen hız sabitleme sistemi, uzun otoyol yolculuklarını daha da keyifli hale getiriyor.

X-ADV'nin sıvı soğutmalı, SOHC sekiz supaplı paralel çift silindirli motoru, daha önceki versiyon ile aynı özellikleri taşıyor. Motor, 6.750 d/d'de 43,1 kW (58,5 HP) maksimum güç ve 4.750 d/d'de 69 Nm maksimum tork üretiyor. Güncellenen X-ADV; Elektronik Gaz Kelebeği (TBW), güç, motor freni ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü için önceden ayarlanan ayar kombinasyonlarına sahip sürüş modları dışında kişiselleştirilebilir bir KULLANICI modu olmak üzere dört varsayılan sürüş moduna olanak sağlıyor. 3 seviyeli Honda Seçilebilir Tork Kontrolü'nün (HSTC) Çakıl ve Yağmur ayarları yeni verilerle optimize edilirken; daha yumuşak düşük hız tepkisi için güncellenen Çift Kavramalı Şanzıman (DCT), sürüş modlarıyla bütünleşen otomatik vites değiştirme özelliği sayesinde konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı sunuyor. Euro 5+ uyumlu X-ADV, 3,6 lt/100 km (WMTC normu) ile düşük bir tüketim değerine ve 13,2 litrelik yakıt deposuyla 360 km'nin üzerinde potansiyel bir menzile ulaşıyor. Siyah, beyaz, gri ve özel seri sarı olmak üzere 4 yeni renk seçeneği ile X-ADV, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü 893 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye yollarına çıktı.