760 milyon TL’lik yatırım tutarıyla hayata geçirilecek fabrika, 100 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak. 2026 ortalarında üretime başlaması planlanan yeni tesis, Honda’nın bölgesel üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı. COVID-19 pandemisiyle birlikte bireysel ve kurumsal ulaşım ihtiyacının artması Türkiye motosiklet pazarında önemli bir büyümeye yol açtı. Bu gelişmeler sonucunda Honda Türkiye, 2024 yılında yıllık 162 bin adet motosiklet satışıyla rekor kırdı.

Honda’nın İzmir’de kuracağı bu tesiste motosiklet üretimine 2026 yılının ortalarında başlanması planlanıyor. Motosiklet üretimine yıllık 100 bin adet kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor. 100 bin metrekarelik geniş bir alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon TL (yaklaşık 2,94 milyar yen) olarak belirlenirken; tesiste yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Fabrika yatırımıyla Honda Türkiye, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye’de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bununla birlikte Honda, bölgesel üretimi güçlendirmeyi, tüketicilere yüksek kaliteli, ulaşılabilir ve cazip ürünler sunmayı hedefliyor.

Honda Türkiye A.Ş. hakkında bilgiler:

Kuruluş

:

Şubat 1992

Genel Merkez

:

Maltepe, İstanbul

Sermaye

:

180 milyon TL

Hisse Dağılımı

:

Honda Motor Europe Ltd. (yüzde 100)

Başkan

:

Satoru Yamada

Faaliyet Alanları

:

Motosiklet, otomobil ve yedek parça ithalatı ile satış faaliyetleri

Çalışan Sayısı

:

Yaklaşık 160 kişi (Temmuz 2025 itibarıyla)