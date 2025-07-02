TEPAV’ın 1-30 Haziran dönemini kapsayan çalışmasında, yılın ilk çeyreğinde başlayan yavaşlama eğiliminin sürdüğü ve aylık artışın %1’in altında kaldığı belirtildi. Bu durum, hanehalkı bütçesini doğrudan etkileyen gıda kalemlerinde kısa vadede bir istikrar sinyali olarak yorumlandı.

Nane ve Sarımsak Ucuzladı, Dereotu ve Biber Zamlandı

Haziran ayının öne çıkan gelişmelerinden biri taze meyve ve sebze grubundaki fiyat hareketleri oldu. Özellikle nane, sarımsak ve maydanoz gibi ürünlerde fiyatlar düşüş gösterirken, dereotu, sivri biber ve limon fiyatlarında dikkat çekici artışlar kaydedildi.

Taze ürünler dışında kalan gruplarda ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Kuru kayısı, balık ve hazır et yemekleri fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, kağıtlı şeker, pekmez ve dondurma gibi ürünlerin fiyatlarında gerileme yaşandı.

Gıda enflasyonundaki bu sınırlı artış, özellikle yaz aylarında artan ürün çeşitliliği ve mevsimsel bollukla ilişkilendirilirken, ilerleyen aylarda iklim koşulları ve arz-talep dengesi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.