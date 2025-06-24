Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla sistem dışına çıkarılmasını engellemeye yönelik kapsamlı bir strateji devreye alınıyor. Bu stratejinin temelinde, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’nın (KVHS) aracılık ettiği işlemlerin daha sıkı kontrol edilmesi ve kullanıcı bilgilerinin daha ayrıntılı toplanması yer alıyor.

Artık tüm kripto varlık transferlerinde, işlem gerçekleştiren kullanıcılardan en az 20 karakterlik bir açıklama yazmaları zorunlu olacak. Böylece işlemlerin amacı ve para hareketlerinin kaynağı daha net şekilde izlenebilecek.

Seyahat Kuralına Uymayan Transferlere Süre Sınırı

Özellikle yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin hızla kriptoya dönüştürülerek sistem dışına çıkarılması büyük bir endişe kaynağıydı. Bu duruma karşılık olarak, "seyahat kuralı" adı verilen uluslararası veri paylaşım standardına uymayan transferlerde zaman sınırı uygulaması getiriliyor.

Yapılacak yeni düzenlemeyle, kripto varlıkların alım, takas ya da yatırma işlemlerinden sonra çekim işlemleri en erken 48 saat, bir hesaptan ilk kez yapılacak çekim işlemlerinde ise 72 saat sonra mümkün olacak.

Stabil Kripto Paralara Transfer Limiti Geliyor

Kripto dünyasında sıklıkla tercih edilen “stabil kripto paralar” da Bakanlığın radarında. Değeri genellikle dolara sabitlenmiş bu dijital varlıkların hızlı hareket kabiliyeti nedeniyle kara para aklama amacıyla yoğun biçimde kullanıldığına dikkat çekiliyor.

Bu kapsamda stabil kripto para transferlerine, günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limit getirilecek. Ancak bu limitler, seyahat kuralına tam uyum sağlayan KVHS’ler için iki katına kadar çıkarılabilecek. Yani kullanıcı ve cüzdan bilgileri eksiksiz olarak doğrulanan işlemlerde, güvenli sınırlar genişletilebilecek.

Meşru Kullanıcılar İçin Esneklik Devam Edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan önlemlerin kripto varlık ekosistemini baskılamak amacı taşımadığını vurguladı. Şimşek, finansal sistemin bütünlüğünü korurken, likidite sağlayıcılığı, arbitraj veya piyasa yapıcılığı gibi meşru amaçlarla işlem yapan kullanıcıların faaliyet alanlarının korunacağını belirtti.

Bu kullanıcılar, işlemlerinin gerekçesini belgeledikleri takdirde, ilgili platformlar gözetiminde transfer limitlerinin dışında tutulabilecek.

Uyumsuz Platformlara Ağır Yaptırımlar Yolda

Şimşek’in verdiği mesaja göre, düzenlemelere uymayan platformlar ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Uyarılar net: Lisans iptali, idari cezalar ve faaliyet yasağı dahil olmak üzere çok sayıda hukuki ve mali tedbir masada.

Bakanlık, kullanıcı güvenliği ve sistemin şeffaflığı adına tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarından yeni düzenlemelere eksiksiz uyum bekliyor. Bu sayede Türkiye’de kripto varlık piyasasının daha güvenli, izlenebilir ve yasal çerçevede işlem yapan bir yapıya kavuşması hedefleniyor.