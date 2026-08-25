Bitcoin’in fiyatı gün içinde yaklaşık yüzde 4,5 yükselirken, 81 bin dolar seviyesi de test edildi. Böylece son günlerdeki güçlü toparlanma ivmesi devam etti.

Üç günde yüzde 20’yi aşan yükseliş

Bitcoin geçen hafta yalnızca üç işlem gününde yüzde 20’nin üzerinde değer kazanarak 2023’ten bu yana en güçlü üç günlük yükselişlerinden birini gerçekleştirdi. Sert hareket sırasında piyasadaki yüksek kaldıraçlı pozisyonların önemli bölümü tasfiye edilirken, 4 milyar doların üzerinde kısa pozisyonun kapatılması yükselişi daha da hızlandırdı.

Piyasalardaki toparlanmada ABD tahvil piyasasındaki gelişmeler de etkili oldu. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli devlet tahvili alımlarını iki katına çıkaracağını açıklaması sonrasında tahvil getirilerinde kısa süreli gerileme yaşandı. Bu gelişme, yatırımcıların daha yüksek risk içeren varlıklara yönelmesini destekledi.

Bitcoin ETF’lerine 1,92 milyar dolarlık giriş

Bitcoin’deki yükselişin en önemli desteklerinden biri ise kurumsal yatırımcıların spot ETF’lere ilgisinin yeniden artması oldu.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine geçen hafta toplam 1,92 milyar dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bu rakam, Bitcoin’in önceki döngü zirvesine ulaştığı ekim ayından bu yana görülen en yüksek haftalık giriş olarak öne çıktı.

ETF kanalıyla gelen güçlü sermaye akışı, yatırımcıların Bitcoin’e yönelik kurumsal talebinin yeniden canlandığına işaret etti.

Yükselişin kalıcılığı izlenecek

Bitcoin’deki güçlü toparlanmaya rağmen piyasalarda yükselişin sürdürülebilirliği konusunda temkinli beklentiler devam ediyor. Kripto para biriminin ekim ayından bu yana uzun süreli bir düşüş eğilimi içerisinde olması, mevcut hareketin yeni ve kalıcı bir yükseliş trendinin başlangıcı olup olmadığı sorusunu gündemde tutuyor.

Bazı analistler ise son rallinin 2023 başındaki fiyat hareketine benzer şekilde kısa süreli bir toparlanma olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcılar açısından 80 bin doların üzerindeki fiyat hareketinin korunup korunamayacağı ve Bitcoin’in 81 bin dolar seviyesini aşarak üzerinde kalıcılaşma sağlayıp sağlayamayacağı kritik önem taşıyor.

Bitcoin’deki son hareket, bir yandan ETF girişleri ve artan risk iştahıyla desteklenirken diğer yandan uzun vadeli trendin henüz tamamen değiştiğine dair güçlü bir teyit bulunmaması nedeniyle yakından izleniyor.