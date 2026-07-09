Tamamen dijital ve self-servis bir deneyim sağlayan Garanti BBVA Kripto OTC, kullanıcıların fiyat teklifi beklemeden, anlık olarak ekranda gördükleri fiyat üzerinden 7/24 işlem gerçekleştirmesine imkân tanıyor.

Kripto varlık ekosisteminde güvenli ve yenilikçi çözümler sunmaya devam eden Garanti BBVA Kripto, yüksek hacimli işlemlerin emir defterinden bağımsız olarak, güvenle gerçekleştirilebildiği yeni OTC (Over-the-Counter/tezgâh üstü işlem) platformunu devreye aldı.

Garanti BBVA Kripto mobil uygulamasında yer alan mevcut "Basit Al-Sat" ve "Gelişmiş Al-Sat" özelliklerine ek olarak sunulan OTC işlem modeli, büyük tutarlı alım satımlarda yatırımcıların işlemlerini doğrudan dijital platform üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

Sıfır Komisyon ve Anlık Fiyatlarla İşlem

Yüksek hacimli işlem yapan kullanıcılar için tasarlanan Garanti BBVA Kripto OTC işlem modeli; tamamen dijital ve self-servis deneyim, 7/24 erişim, anlık fiyat gösterimi ve anında işlem gerçekleştirme olanağı sunuyor. Fiyatlar platform üzerinde anlık olarak yayınlanıyor; kullanıcılar gördükleri fiyat üzerinden işlemlerini doğrudan tamamlayabiliyor. Model, işlemlerin emir defterine girmeden yapılmasına olanak tanıyarak yüksek tutarlı işlemlerde daha kontrollü bir işlem deneyimi sağlıyor ve fiyat kayması (slippage) riskini bertaraf eden bir yapı sunuyor.

Onur Güven: "Yüksek hacimli işlemler artık klasik al-sat kadar kolay"

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, yeni Garanti BBVA Kripto OTC Platformuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kripto varlık piyasalarında yüksek hacimli işlemler, çoğu zaman telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar, fiyat teklifi bekleme ve manuel onay süreçleri nedeniyle zaman kaybı veya olumsuz bir deneyime dönüşebiliyor. Biz bu deneyimi uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerimize daha hızlı, kolay ve erişilebilir bir işlem modeli sunmayı hedefledik. Devreye aldığımız OTC hizmetimizle kullanıcılarımız, platform üzerinde anlık olarak gördükleri fiyatlarla 7/24 işlem gerçekleştirebiliyor. Böylece yüksek hacimli işlemlerde emir defterinden bağımsız, daha kontrollü, pratik ve kesintisiz bir deneyim sağlıyoruz. Güçlü teknolojik altyapımızla OTC deneyimini klasik al-sat işlemleri kadar kolay hale getirirken, kripto varlık ekosisteminde kullanıcı odaklı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

Garanti BBVA Kripto OTC Platformunun Açılış Lansmanı Özel Bir Davet ile Gerçekleştirildi

Garanti BBVA Kripto, OTC platformunun açılışını özel müşterilerinin katılımıyla düzenlediği davetle kutladı. Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen davette katılımcılar, Garanti BBVA Kripto’nun OTC platformunun sunduğu avantajlar hakkında bilgi edinirken, hizmeti ilk deneyimleyen müşteriler arasında yer alma fırsatı buldu. Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven’in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, şirketin büyüme vizyonu, kurumsal hedefleri ve OTC platformunun yatırımcılara sağlayacağı katkılar paylaşıldı. Özel deneyimler ve networking fırsatlarıyla zenginleşen etkinlik, Garanti BBVA Kripto’nun müşteri deneyimine verdiği önemin ve yatırımcılarıyla kurduğu yakın ilişkinin güçlü bir yansıması oldu.

Garanti BBVA Kripto OTC, ilk etapta USD bazlı işlem çiftleriyle kullanıma sunuldu. Platformda BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, XRP/USD, USDC/USD, AVAX/USD ve USDT/USD işlem çiftleri yer alırken TRY bazlı işlem çiftleri de 2 Temmuz tarihi itibarıyla kullanıma açıldı. OTC hizmeti, Garanti BBVA Kripto platformunda Al-Sat ekranındaki Basit Al/Sat ve Gelişmiş Al/Sat bölümlerinin yanında üçüncü bir işlem alanı olarak konumlandırıldı. OTC platformu erişimi, talep eden müşteriler için gerekli değerlendirmelerin ardından kullanılabilir hale getirilecek.