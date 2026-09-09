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37. dakikada ceza yayından Barış Alper'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sane'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Zalazar'ın pasında ceza sahası içi solundan Araujo'nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

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6. dakikada sol kanattan Jakobs'un ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Davinson Sanchez'in dokunuşunda kaleci Rui Silva topu çeldi. Dönen topa Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlak Silva'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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