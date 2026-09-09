UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Jakobs'un ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Davinson Sanchez'in dokunuşunda kaleci Rui Silva topu çeldi. Dönen topa Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlak Silva'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Zalazar'ın pasında ceza sahası içi solundan Araujo'nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
37. dakikada ceza yayından Barış Alper'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sane'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland
Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Luis Guilherme, Quaresma, Doumbia, Luis Suarez
Yedekler: Kaique, Zeno Debast, Ivan Fresneda, Silas Andersen, Rafael Ferreira Nel, Pedro Lima Barros, Jesse Derry, Gonçalves, Eduardo Felicissimo, Fotis Ioannidis, Irankunda, Rodrigo Dias
Teknik Direktör: Rui Borges
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Deniz Gül, Rafael Leao, Berat Luş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Catamo (dk. 27) (Sporting), Inacio (dk. 6 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Altimira, Luis Suarez (Sporting)