UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Jakobs'un ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Davinson Sanchez'in dokunuşunda kaleci Rui Silva topu çeldi. Dönen topa Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlak Silva'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1

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27. dakikada Zalazar'ın pasında ceza sahası içi solundan Araujo'nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

37. dakikada ceza yayından Barış Alper'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Sane'nin rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland

Sporting: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Luis Guilherme, Quaresma, Doumbia, Luis Suarez

Yedekler: Kaique, Zeno Debast, Ivan Fresneda, Silas Andersen, Rafael Ferreira Nel, Pedro Lima Barros, Jesse Derry, Gonçalves, Eduardo Felicissimo, Fotis Ioannidis, Irankunda, Rodrigo Dias

Teknik Direktör: Rui Borges

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Abdülkerim Bardakcı, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Deniz Gül, Rafael Leao, Berat Luş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Catamo (dk. 27) (Sporting), Inacio (dk. 6 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Altimira, Luis Suarez (Sporting)