Elazığ Belediyesi bünyesindeki EBUAŞ personelinin sendikalaşma süreci tamamlanırken maaşlara yüzde 35 zam yapıldı.

Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren EBUAŞ çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci tamamlandı. Çalışanların sendikal haklara kavuşmasının ardından imzalanan toplu iş sözleşmesiyle EBUAŞ personelinin ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Göreve geldiği günden bu yana emeğe, alın terine ve çalışanların refahına önem veren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın kararlı yönetim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen düzenleme, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

'Çalışanlarımızın ekonomik şartlarına katkı sunuyoruz'

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ' EBUAŞ çalışanlarımızın sendikal örgütlenme hakkına kavuşması, haklarını daha güçlü şekilde savunabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında ücretlere yaptığımız yüzde 35 oranındaki zamla çalışanlarımızın ekonomik şartlarına katkı sunuyoruz. Bizim anlayışımızda emeğe saygı, alın terine vefa ve çalışanlarımızın refahını gözetmek var. Bundan sonra da çalışanlarımızın yanında olmaya, sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmesinin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.