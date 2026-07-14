Gözaltı haberi sonrası HLK Coin'de panik satışları

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda Haluk Levent'in de gözaltına alınmasının ardından, ismiyle özdeşleşen HLK Coin üzerinde ciddi satış baskısı oluştu.

Piyasada 0,16 TL seviyelerinde işlem gören token, gün içerisinde artan satışlarla 0,035 TL seviyelerine kadar düştü. Böylece HLK Coin'in günlük değer kaybı yaklaşık yüzde 80'e ulaşırken, son bir aylık performansında da yüzde 75'in üzerinde gerileme kaydedildi.

Güven algısı fiyatı doğrudan etkiledi

Kripto para piyasalarında proje sahipleri veya kamuoyunda tanınan isimlerle ilgili gelişmeler, yatırımcı psikolojisini doğrudan etkileyebiliyor. Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma ve gözaltı haberlerinin ardından yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi göstermesi, HLK Coin'de sert satışların yaşanmasına neden oldu.

Analistler, küçük hacimli ve belirli isimlerle özdeşleşen tokenlerde bu tür haber akışlarının fiyat üzerinde çok daha yüksek volatilite oluşturabildiğine dikkat çekiyor.

HLK Coin projesi ne vaat ediyordu?

Haluk Levent, Haziran 2026'da yaptığı açıklamada HLK Coin projesinin yönetimini devraldığını duyurmuştu. Projenin; blockchain teknolojisi kullanılarak yardım faaliyetlerinde şeffaflığı artırmayı, bağış süreçlerini dijital ortamda izlenebilir hale getirmeyi ve dünyanın farklı ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarını ortak bir ekosistemde buluşturmayı hedeflediği açıklanmıştı.

Ancak soruşturma sürecinin ardından yatırımcı güvenindeki zayıflama, projenin piyasa değerine de sert şekilde yansıdı.