“Araç durmadı, hava yastıkları açılmadı”

Kazanın 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda meydana geldiğini belirten Fırat Soncul, saatte 110 kilometre hızla seyrederken önündeki aracın aniden fren yapması üzerine kendisinin de frene bastığını ancak aracın durmadığını ifade etti. Soncul, "Öndeki araca çarptım. Çarpışma anı oldukça sertti. Buna rağmen araçta bulunan 12 hava yastığından hiçbiri açılmadı. Bu kadar yeni ve donanımlı bir araçta böyle bir sorun yaşanması kabul edilemez" dedi.

“Üretim hatası olduğunu düşünüyoruz”

Kazada hafif şekilde yaralanan Soncul, aracın güvenlik sistemlerinin devreye girmemesi nedeniyle ölümcül sonuçlar da yaşanabileceğini vurgulayarak, "Aracı alırken güvenliğine güvendik, 12 hava yastığı var diye özellikle tercih ettik. Ancak ciddi bir çarpışma yaşadığımız halde hiçbir hava yastığı açılmadı. Firmaya durumu anlattık ama kusuru kabul etmediler. Biz bu modelde üretim hatası olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

5.5 milyon TL’lik tazminat talebi

Soncul, yaşananların ardından yasal yollara başvurdu. Avukatı aracılığıyla Aydın Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Hyundai firmasına karşı 2 milyon 799 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat ve 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat talebiyle toplam 5 milyon 500 bin TL’lik dava açtı.

“Başka tüketiciler mağdur olmasın”

Mahkemeye sunulan dilekçede aracın kusurlu ve güvenlik sistemlerinin işlevsiz olduğu belirtilerek, yaşanan olayın “gizli ayıplı mal” kapsamında değerlendirilmesi talep edildi. Fırat Soncul ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben yaşadım, başkaları da yaşamasın diye hukuk mücadelesi başlatıyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" ifadelerini kullandı.

Hyundai yetkililerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.