Yeni Hayat İçin Eşyalar Nakite Çevriliyor

Hatay’da ikinci el eşya ticareti yapan esnaf, Suriyelilerin dönüş sürecinin sektöre canlılık kattığını belirtiyor. Ülkelerine dönen Suriyeliler, evlerinde kullandıkları buzdolabı, klima, televizyon gibi eşyalarını satıyor. Bu eşyaların satışından elde ettikleri geliri, ülkelerinde yeni bir düzen kurmak için değerlendirmeyi planlıyorlar.

"Esnafın Yüzü Gülecek"

Yaklaşık 40 yıldır ikinci el eşya alım satımı yapan Sedat Us, son günlerde Suriyelilerin bu hareketliliği artırdığını ifade etti. Us, “Suriyeliler eşyalarını götürecek durumda değiller. Bu yüzden ellerindeki işe yarar eşyaları satıp paralarını ceplerine koyarak ülkelerine dönüyorlar. Bu durum esnaf için bir canlanma demek. Geçenlerde bir Suriyeli arkadaş geldi, klimasını, televizyonunu ve buzdolabını satmak istediğini söyledi. İnşallah birkaç güne kadar gelir. Onlar için hayırlısı olsun, işlerimiz de biraz hareketlenir” dedi.

Nakite Dönüş Piyasayı Canlandırdı

Suriyelilerin ikinci el eşyalarını satışa çıkarması, hem esnafı hem de piyasayı hareketlendirdi. Normalde durgun bir seyir izleyen ikinci el eşya piyasası, Suriyelilerin dönüşüyle birlikte yeniden canlanıyor. Bu durum, ikinci el eşya ticareti yapan esnaf için umut kaynağı olurken, Suriyeliler için de ülkelerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Hatay’daki bu hareketlilik, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecindeki hazırlıklarına destek oluyor. Suriyelilerin eşyalarını nakite çevirmesi, Türkiye’deki ikinci el piyasasının farklı bir dinamik kazanmasına neden oluyor.