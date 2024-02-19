“Kronik hale gelen sorunları çözeceğiz”

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Yeni ve Eski Foça'da temaslarda bulundu. İlk olarak Yeni Foça'ya giden Dağ, garaj bölgesindeki taksi durağı ve çevre esnafını ziyaret etti. Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Dağ burada yaptığı açıklamada, “Bu şehre iyi ki emek vermişim, iyi ki çaba göstermişim, iyi ki zamanımı bu şehirde harcamışım. Şimdi yeni bir yol, yeni bir heyecan ve büyükşehir belediye başkanı olarak, Tamer kardeşim de ilçe belediye başkanı olarak iyi bir ekip olacağız. Kol kola vereceğiz ve kronik hale gelen bu sorunları çözüme kavuşturacağız” dedi.



“Doğal gaz kullanım oranını yüzde yüze çıkartacağız”

Dağ'ın sonraki durağı ise Eski Foça oldu. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Dağ, ardından Cumhur İttifakı Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar'ın seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Burada seçmenle bir araya gelen Dağ, “Şu anda İzmir'de yüzde 69 oranında doğal gaz mahallelere gelmiş vaziyette. Biz bunu en kısa zamanda yüzde yüze çıkartacağız” ifadelerini kullandı.