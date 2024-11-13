Sıfırdan başlayarak Chobani markasını ABD’de alanında dev şirketlerden biri haline getiren ve başta mültecilere yönelik çalışmaları ile insani yardım alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Hamdi Ulukaya Fortune’un “Dünyanın En Güçlü 100 İş İnsanı” listesine girerek Türkiye'yi gururlandırdı. Chobani’nin kurucusu ve CEO'su olan Ulukaya, bu önemli listede 83. sırada yer aldı. Elon Musk’ın birinci, Mark Zuckerberg’in yedinci ve Jeff Bezos’un 11. sırada yer aldığı bu listede bir Türk iş insanının yer alması, hem ülke adına hem de küresel iş dünyasında önemli bir başarıyı temsil ediyor.

Türkiye ile ABD arasında ekonomik bir köprü

Hamdi Ulukaya, günümüzde Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik köprülerden biri olan ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı olarak da önemli bir misyon üstleniyor. Ulukaya'nın kariyeri sadece Chobani markasının başarısıyla değil, ayrıca iş dünyasında sosyal sorumluluk ve yenilikçi yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. 1994 yılında ABD'ye göç eden Ulukaya, küçük bir yoğurt üretim tesisini devralarak kısa sürede Chobani’yi küresel bir dev haline getirdi.

Fortune’un konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, Chobani’nin kuruluş öyküsünün, bir yoğurt fabrikasından milyonlarca dolarlık bir şirket çıkarmayı başaran girişimcinin hikayesi olarak dikkat çektiğine; ancak Ulukaya’nın sadece bir başarı hikayesi olarak görmenin yetersiz olacağı görüşüne yer verildi. Ulukaya’nın, aynı zamanda mültecilere destek veren Tent Partnership for Refugees gibi sosyal girişimlere öncülük ederek toplumsal sorumluluk anlamında da önemli katkılarda bulunmasından övgüyle söz edildi.

“Başarı, Dokunduğumuz Hayatlar ile Ölçülür”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Hamdi Ulukaya, “Başarı benim için sadece şirketimizin büyüklüğü değil, dokunduğumuz insanların hayatında yarattığımız farkla ölçülür. Bir işin gerçek değeri, toplum üzerinde yarattığı etkiyle değerlendirilmelidir. İnsanların hayatlarını iyileştirebilmek, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, benim için en büyük başarıdır.” dedi.

Fortune'un bu yeni listesi, geleneksel iş modellerini zorlayan ve çağımıza damga vuran liderleri öne çıkarıyor. Elon Musk gibi endüstrileri baştan yaratan, Mark Zuckerberg gibi dijital dönüşüme liderlik eden ya da Jeff Bezos gibi tüm alışveriş alışkanlıklarımızı değiştiren isimlerin yanı sıra Hamdi Ulukaya'nın da bu listede yer alması, çalışkanlığın ve sosyal değer yaratmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Türkiye’den bir ismin bu başarısı, uluslararası platformda ülkenin önünü açan ve göçmen olarak başladığı bir hikayeyi örneğini yüz binlere ulaştıran bir gurur tablosu olarak kabul ediliyor. Hamdi Ulukaya’nın dünya sahnesindeki bu varlığı, sadece iş dünyasında değil, sosyal alanda da bir fark yaratmanın mümkün olduğunu kanıtlar nitelikte.