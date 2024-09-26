Enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm projelerine sağladığı güçlü finansal destekle adından söz ettiren ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla önemli ödüller kazanan Halkbank, bu alandaki girişimlerine “Verimlilik Zirvesi” ile bir yenisini daha ekledi. “Bizim Dünyamız Bizim Geleceğimiz” projesi başlatan Halkbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen Zirve ile kaynakların etkin kullanımı, verimlilik ve küresel iklim krizinin etkilerinin; konusunda uzman bilim insanları tarafından tartışılması ve farkındalık oluşturulması amaçlandı. Banka’nın enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm projeleriyle elde ettiği başarıların da geniş yer bulduğu “Verimlilik Zirvesi”nde, verimliliği artıracak yeni adımlar ele alınarak; çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması konularında önemli fikirler paylaşıldı.

Verimlilik Zirvesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın yanı sıra; alanında söz sahibi olan ve değerli çalışmalarıyla geleceğe ışık tutan akademisyenler, alanının öncü isimlerinden katılımcılar, basın mensupları ve Halkbank çalışanları tarafından ilgiyle takip edildi.

2050 yılı için net sıfır emisyon taahhüdü veren ilk Türk bankası olarak, bu alanda öncü olduklarını paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, zirve ile ilgili “Verimlilik başlığı altında sürdürülebilir kalkınma, insan kaynağı, dijitalleşme, verimli kaynak kullanımı, çevresel etkilerin azaltılması, iklim değişikliği, gıda israfı, sağlık hizmetlerindeki kalite ve verimlilik gibi birçok konuda değerli konuşmacılarımız tarafından önemli paylaşımlarda bulunuldu” dedi.

Halkbank’ın 2024 yılı itibari ile 12 bin firmayı “Sürdürülebilirlik ve Çevre Değerlendirmesi” kriterleri doğrultusunda skorlayarak çevresel ve toplumsal risklerin belirlenmesine yardımcı olduğunu ve firmaları yeşil dönüşüm için teşvik ettiğini paylaşan Arslan, “2025-2027 Orta Vadeli Program; tasarrufun artırılması, yeni fikir üretme becerilerinin geliştirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş odağında teknoloji ile dönüşümün sağlanması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ayrıca ekonomide kayıt dışılığın azaltılmasını öncelikli hedefler arasında belirlemektedir. Bankamız, Orta Vadeli Programı odağına alarak tasarrufun artırılması, bununla beraber verimliliğin de artırılması için gerekli çalışmaları yapmaktadır” ifadesinde bulundu.

Halkbank’ın kadınların iş gücüne katılımı, dijitalleşme, sorumlu bankacılık ilkeleri çerçevesinde kurumsal bilinç ve kamusal alandaki çalışmalarından da bahseden Arslan, “İşletmelerin verimliliğini artırmak için iş süreçlerinde sürekli iyileştirmeler yapılmalı, insan odaklı yaklaşımlar ve etkin iletişim sağlanmalıdır” dedi.

Alanında uzman isimlerden kapsamlı bilimsel başlıklar

Zirvenin ilk oturumunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve Uzman Dr. Sinan İbiş konuşmalarını yaptılar. Verimlilik Zirvesi’nin ikinci oturumu, bilimsel ve kritik başlıklar etrafında devam ederken, zirvenin son oturumunda ise; bilgi ve görüş paylaşımında bulunuldu. Verimlilik Zirvesi, Halkbank’ın verimlilik ve tasarruf alanındaki önemli adımlarından biri olurken, Banka’nın bu konulardaki çalışmalarını derinleştirerek daha geniş bir çevreye ulaşma hedefini pekiştiren güçlü bir buluşma oldu.

Halkbank’tan dijital dönüşüm ile verimlilik ve tasarruf hedefli adımlar

Halkbank, küresel dijital dönüşümdeki yerini alarak yeni nesil bankacılık çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen projelerle, şubelerin sürdürülebilirlik odaklı yeni bir anlayışla değerlendirilmesi sağlanarak, bu doğrultuda hizmet modellerinin uygulanması hedefleniyor. Banka, dijital dönüşüm projeleri kapsamında yıl sonuna kadar 250 milyon sayfa kâğıt tasarrufu sağlamayı hedeflerken; işgücü verimliliğiyle birlikte toplam kazanımlarının 1,9 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyor.

Halkbank’ın yeni hizmet modeli çerçevesinde devreye alınan “Belge Yönetimi Ekranı” sayesinde, kanunların izin verdiği tüm belgelerin dijital onayları müşterilerden alınabiliyor. Ayrıca, Dijital Müşteri Açılışı ile müşterilerin bankacılık işlemlerine dijital olarak adım atmaları sağlanıyor. Halkbank’ın Paraf Kart ailesi altında sunduğu Paraf Doğal Kart; düşük karbon emisyonu, geri dönüşüme uygun tasarımı, fidan bağışı ve sokak hayvanlarına yardım gibi özellikleriyle karbon ayak izini azaltmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Verimlilik Zirvesi Programı:

1. Oturum Konuşmacıları:

-Uzman Dr. Sinan İbiş,

-EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez,

-Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan,

-İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,

-T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan

2. Oturum Konuşmacıları ve Konu Başlıkları:

Moderatör: Halkbank İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Şahbaz

-İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ

“İklim Değişikliği Önlemlerinin Tasarruf ve Verimliliğe Etkisi”,

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan

“Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik”,

-Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar Türkiye Başkanı ve Beykent Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

“Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Arasındaki Sinerji”,

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Verimlilik ile Geleceği Şekillendirmede Toprağın Gücü”,

-Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık

“Gıda İsrafı ve Atıkların Gıda Arz Güvenliği ile Verimliliğe Etkileri”

3. Oturum Konuşmacıları ve Konu Başlıkları:

Moderatör: EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez

-Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhet Genç

“Verimsiz Çalışmada Öğrenilecek Verimlilik”,

-Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şiran Keske

“Enfeksiyon Riskleri ve Sürdürülebilir Verimlilik”,

-Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar

“Su Verimliliği ve Sürdürülebilirlik”,

-Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkan Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık

“Tarım Gıda Sistemlerinin Dönüşümünde Gıda Kaybı ve İsrafın Önlenmesi ile Uluslararası Deneyimler”,

-UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi Kıdemli Uzmanı Gökhan Dikmener

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmada Verimlilik ve Tasarruf İçin Öncü Teknoloji Kullanımı”,

-EWA Danışmanlık Şirketi Kurucu Ortak Dilek Emil

“Sürdürülebilirlik için Kritik Adım Verimlilik”