Halkbank’ın kadın girişimci ekosisteminin gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Yarışması’nın eğitim alanındaki etabı olan Master Class Marka Eğitim Programı İstanbul’da tamamlandı. Bankanın, girişimci kadınların var olan işlerini geliştirip, daha ileriye taşımalarına destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması’na başvuran kadın girişimciler arasından seçilen 100 finalist, 9-11 Şubat tarihleri arasında bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın girişimciler, 3 gün boyunca konusunda uzman konuşmacılar ve akademisyenlerden marka keşfi, marka yaratımı, marka iletişimi, marka sürdürülebilirliği, sosyal medya stratejisi ve yönetimi, yurt dışı pazarlara giriş gibi konularda eğitimler aldılar.

Girişimcilik Ekosisteminde Yeni Trendlere Uyum Hedeflendi

Sürekli gelişen, yenilenen ve değişen ekosistemde, kadınların bu alandaki dinamik rollerini güçlendirmeyi hedefleyen eğitimde, “İş Hayatında ‘LoveMark’ Olmak, Marka Yolculukları, Tasarım’da Öz’ü ve Kültürü Okumak, Kişisel Stil ve Dijital Çağda Yeni Pazarlama Teknikleri, Perakendede Verimlilik Kriterleri, Online Ticaret İçin Satış Arttırıcı Unsurlar, Güvenli Liman Lideri Olarak Kadın, Gelecek Trendleri Nasıl Belirlenir, İş ve Özel Hayat Dengesi, Özgüven, Kendini İfade Etme Sanatı ve Doğal Karizma” konuları ön planda tutuldu. Eğitici ve aynı zamanda yol gösterici olması planlanan programda eğitimler; Lüks Marka Yönetim Uzmanları Metin Gürsoy ve Nur Bilen Yavuzer, Prof. Dr. Acar Baltaş, Akademisyen, Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu, Stil Danışmanı Ceylan Atınç, Vakko Satıştan Sorumlu Grup Başkanı Emrah İnel, Kreatif Direktör Deniz Bulutsuz, Perakende Trend Uzmanı Oğuzhan Coşkun, Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu, Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ile Sunucu ve Oyuncu Ebru Akel tarafından verildi.

Üreten Kadınlar ödüllerini 5 Mart’ta düzenlenecek törenle alacak

Üreten Kadınlar Yarışması kapsamında dereceye giren girişimcilere; “Yılın Üreten Kadın Girişimcisi”, “Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci”, “Yılın Kadın Kooperatifi”, “Sıfır Atık” ve “Yılın Yükselen Yıldızı” olmak üzere toplam beş kategoride nakdi desteğin yanında, ayni ödül olarak da bankacılık hizmet paketi sunulacak. Yarışmada ödüller, 5 Mart 2024 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.