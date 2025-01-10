Marmara ve Batı Kesimlerde Sağanak Yağış

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların 6 ila 8 derece arasında düşmesi bekleniyor. Trakya, İstanbul çevresi, Çanakkale’nin güneyi ve Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi etkili olabilir.

İç ve Doğu Bölgelerinde Buzlanma ve Çığ Tehlikesi

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşların bu bölgelerde tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıklar Nerede Azalacak, Nerede Normallerin Üstünde?

Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde sert bir şekilde düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Ancak soğuk hava dalgasının etkisiyle hafta boyunca sıcaklıklarda genel bir düşüş görülebilir.

Hafta Sonu Planı Yapanlara Uyarılar

Yağışa Karşı Hazırlıklı Olun: Marmara ve batı kesimlerde dışarı çıkacaklar yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalı. Buzlanma ve Don Tehlikesi: İç ve doğu bölgelerde sabah erken saatlerde yola çıkacaklar dikkatli olmalı. Çığ Riski: Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek noktalarında çığ tehlikesine karşı tedbir alınmalı.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji’nin paylaştığı haritalı tahminlere göre, ülke genelinde hava koşulları şöyle şekillenecek:

Cumartesi: Marmara ve batı bölgelerde sağanak yağış; iç ve doğuda soğuk hava etkili.

Marmara ve batı bölgelerde sağanak yağış; iç ve doğuda soğuk hava etkili. Pazar: Yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklık düşüşü yurt genelinde hissedilecek.

Soğuk ve yağışlı hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Kışın kendini yeniden hissettirdiği bu dönemde, ulaşım ve günlük planlarınızı hava koşullarına göre yapmayı unutmayın!