Yağış şekilleri:
Genellikle yağmur ve sağanak,
Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak,
İç kesimlerin yüksekleri ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Kuvvetli yağış uyarısı özellikle şu bölgelerde:
Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç)
Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye
Niğde, Karaman
Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Bitlis
Antalya’nın doğu kesimleri
Van’ın güney kesimleri
Diğer hava olayları:
Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don,
Doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis,
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtülü bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi.
Hava sıcaklığı:
Güney ve batı kesimlerde 2–4 derece düşecek,
Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava ve en yüksek sıcaklıklar:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 10°C
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 9°C
İzmir: Çok bulutlu, kuzeyi ve öğle saatlerinde geneli sağanak, 15°C
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak (bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli), 16°C
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak (gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli), 20°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece karla karışık yağmur ve kar, 8°C
Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak (akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli), 12°C
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.