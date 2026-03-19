Yağış şekilleri:

İç kesimlerin yüksekleri ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı özellikle şu bölgelerde:

Diğer hava olayları:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtülü bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi .

Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don ,

Hava sıcaklığı:

Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar:

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava ve en yüksek sıcaklıklar:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 10°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 9°C

İzmir: Çok bulutlu, kuzeyi ve öğle saatlerinde geneli sağanak, 15°C

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak (bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli), 16°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak (gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli), 20°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece karla karışık yağmur ve kar, 8°C