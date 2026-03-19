Yağış şekilleri:

  • Genellikle yağmur ve sağanak,

  • Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak,

  • İç kesimlerin yüksekleri ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Kuvvetli yağış uyarısı özellikle şu bölgelerde:

  • Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç)

  • Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye

  • Niğde, Karaman

  • Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Bitlis

  • Antalya’nın doğu kesimleri

  • Van’ın güney kesimleri

Diğer hava olayları:

  • Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don,

  • Doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis,

  • Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve kar örtülü bölgelerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi.

Hava sıcaklığı:

  • Güney ve batı kesimlerde 2–4 derece düşecek,

  • Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar:

Yurtta hava açık, doğuda çığ tehlikesi
Yurtta hava açık, doğuda çığ tehlikesi
  • Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette,

  • Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava ve en yüksek sıcaklıklar:

  • Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 10°C

  • İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, 9°C

  • İzmir: Çok bulutlu, kuzeyi ve öğle saatlerinde geneli sağanak, 15°C

  • Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak (bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli), 16°C

  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak (gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli), 20°C

  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 12°C

  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C

  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece karla karışık yağmur ve kar, 8°C

  • Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak (akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli), 12°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.