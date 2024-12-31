Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, son 25 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaşan Şirket’in Türkiye’nin yanı sıra 7 ülkede demiryolu, metro, hafif raylı sistemler, tramvay ve otoyol projelerinde geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu söyledi. Son 10 yılda küresel çapta 111 proje tamamladıklarını ifade eden Tuncer, bugüne kadar 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1500 kilometreden fazla demiryolu/YHT hattı ve 40’tan fazla TBM kullanımı ve işletilmesini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Tuncer “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle hayata geçireceğimiz yatırımlar, Gülermak’ın Türkiye ve dünyadaki konumunu daha da güçlendirecek” dedi.

Adını yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği büyük çaplı altyapı ve üstyapı projeleriyle duyuran Gülermak, halka arz ediliyor. QNB Invest liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 125 TL sabit fiyatla 8,9 ve 10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.

Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 4.037.500.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payların ortak satışı ile ek satış dahil toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payların halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4.845.000.000 TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ulaşım sektörüne yoğunlaştı

Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, temelleri 1958 yılında Ankara’da çelik konstrüksiyon imalat faaliyetleriyle atılan Gülermak’ın bugün büyük ölçekli ve kompleks inşaat, altyapı ve endüstriyel projelere odaklanmış; Polonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Filipinler, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan’da çeşitli şubeler ve ortaklıklarla yoluna devam eden bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Son 25 yılda ulaşım sektörüne yoğunlaştıklarını ifade eden Tuncer, “Uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Engineering News Record’un (ENR) 2022 listesine göre küresel çapta ‘toplu ulaşım ve raylı sistemler’ alanında 13’üncü büyük firma konumundayız” dedi. Ulaşım alanında, demiryolu, metro, hafif raylı sistemler, tramvay ve otoyol projelerinde geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu anlatan Tuncer, “2024’ün ilk dokuz ayı itibarıyla toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 65’ini metro, hafif raylı sistemler ve tramvay projeleri, yüzde 10’unu demiryolu projeleri yüzde 25’ini otoyol projeleri oluşturuyor. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 0,68’ini oluşturan diğer projeler kapsamında ise çimento, şeker, cam fabrikaları gibi endüstriyel projeler, hidroelektrik ve doğalgaz çevrim santralleri ile deniz, göl ve nehir tarama, atık su arıtma tesisleri ve içme suyu hatları tasarım projeleri yer alıyor.” diye konuştu.

1500 km demiryolu, 300 km tünel, 120 metro istasyonu yaptı

Tuncer, Gülermak’ın bugüne kadar dünya çapında 300 kilometrenin üzerinde tünel, 120 yeraltı metro istasyonu ve 1500 kilometreden fazla demiryolu/yüksek hızlı tren (YHT) hattı ve 40’tan fazla köstebek - tünel delme makinesinin (Tunnel boring machine-TBM) kullanımı ve işletilmesini gerçekleştirdiğini söyledi. Şirketin Anahtar teslim ve EPC (Engineering Procurement and Construction-Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) modelindeki metro ve raylı sistemlerdeki deneyimi ile son 10 yılda ağırlıklı olarak Türkiye, Polonya, İsveç, B.A.E, Hindistan ve diğer ülkelerde toplam 111 adet projeyi başarıyla tamamlayarak teslim ettiğini kaydeden Tuncer, bu projeler arasında İstanbul Otogar-Bağcılar Raylı Toplu Taşıma Sistemi, İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Tandoğan-Keçiören Metrosu, Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar Kompleksi, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı İnşaat İşleri gibi kamuoyunun yakından tanıdığı projelerin yer aldığını anlattı. Tuncer, 2021 ile Eylül 2024 yılları arasında gerçekleştirdikleri projeler hakkında ise şunları söyledi:

İsveç’ten Filipinler’e kadar…

“Şirketimizin taahhüt faaliyetleri temel olarak üç farklı coğrafi grup altında toplanıyor. Batı Grubu dediğimiz Polonya ve İsveç’teki projelerimiz 2024’ün ilk dokuz ayı itibariyle gelirlerimizin yaklaşık yüzde 49’unu oluşturuyor. Batı grubunun gelirlerinin ağırlıklı olarak Polonya’da yer alan Varşova Metro Mory, S7 Express Yolu, S52 Otoyol Projesi ve Krakow Yüksek Hızlı Tramvay İşletmesi Projesi oluşturuyor. Toplam gelirlerimizin yaklaşık yüzde 22’sini elde ettiğimiz Doğu Grubu, batı taahhüt grubunun faaliyet alanı içerisine girmeyen Romanya, Kuzey Makedonya, Filipinler, BAE ve Hindistan gibi diğer tüm yurt dışı faaliyetlerimizi kapsıyor. Bu grupta Hindistan’daki Pune Metro, Kanpur Metro ve Surat Metro projelerimizin belirli etaplarını tamamladık, Romanya’daki Bükreş Metro ve Cluj Metro projelerinde ise süreç devam ediyor. Son proje grubumuz olan Türkiye’de ise İzmir Buca Metrosu dahil olmak üzere projelerimizin inşaatı sürüyor.”

Yılın ilk 9 ayında 2,67 milyar TL net kar

2024 yılının ilk 9 ayında Gülermak’ın elde ettiği finansal sonuçlar hakkında bilgi veren Tuncer, “2023 yılını 24 milyar 900 milyon 529 bin 383 TL hasılat ile kapattık. 2023 yılının ilk 9 ayında ise 16 milyar 33 milyon 130 bin 36 TL olan hasılatımız, 2024’ün ilk 9 ayında yüzde 32 artışla 21 milyar 183 milyon 440 bin 883 TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında 2 milyar 613 milyon 928 bin 141 TL olarak gerçekleşen brüt karımız 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 706 milyon 527 bin 899 TL’ye ulaştı” dedi. Şirketin 2023 yılın ilk 9 ayında 397 milyon 902 bin 741 TL olan net dönem karının ise 2024’ün ilk 9 ayında 2 milyar 666 milyon 468 bin 956 TL olarak gerçekleştiğini belirten Tuncer, şöyle devam etti:

“Türkiye ve dünyadaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz”

“Gülermak’ın alanında Türkiye ve dünyadaki konumunu her geçen gün yükseltme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Özellikle ulaşım sektöründe sahip olduğumuz geniş hizmet yelpazemizi ve uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getireceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir de bu konuda elimizi güçlendirecek. Halka arz gelirimizin büyük bir bölümüyle yeni projelerimizde bize güç katacak makine ve ekipmanın alımında kullanacağız. Aynı zamanda finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız.”

*Uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen derecelendirme kuruluşlarından ENR’nin (Engineering News Record)’un 2022 yılı sıralamasına göre