Gram Altın Tarihi Zirveyi Gördü

21 Temmuz 2025 Pazartesi sabahına gram altın 4.378 TL ile tarihinin en yüksek seviyesinden başladı. Gün içerisinde sınırlı bir gerilemeyle 4.372 TL’ye çekilen gram altın, yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor. Cuma gününü 4.351 TL seviyesinden kapatan gram altın, haftaya yüzde 0,53'lük bir yükselişle başladı.

Çeyrek ve Yarım Altında Son Durum

Çeyrek altın : 7.333 TL

Yarım altın : 14.665 TL

Cumhuriyet altını: 29.583 TL

Küresel Piyasalar: Ons Altın Güç Kazanıyor

Spot altının ons fiyatı, bugün saat 12.50 itibarıyla 3.364 dolar seviyesine kadar yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise 3.358 dolar civarında dengelendi. Doların zayıf seyri ve piyasalarda ticaret anlaşmalarına dair beklentiler altına yukarı yönlü destek sağladı.

Piyasa Gözünü Merkez Bankalarına Çevirdi

ABD ve Avrupa’da merkez bankalarının faiz kararları merakla bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranını yüzde 2'de sabit tutması beklenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında ise faiz indirimi ihtimali masada. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilecek türden.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos için işaret ettiği gümrük tarifesi son tarihi yaklaşırken, bu süreçte gelebilecek yeni ticaret anlaşmaları ve gelişmelerin de altın piyasasında etkili olması bekleniyor.