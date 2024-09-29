Maçtan dakikalar

5. dakikada Ozan Tufan'ın pasında kale sahasına yakında yerden Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'de kaldı.

16. dakikada Bardhi'nin kullandığı faul atışı savunmadan döndü. Ceza yayı üzerinde topu önüne alan Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik'in sağından ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada Bazoer'in arka direğe yerden gönderdiği topu iyi takip eden Ali Demirbağ, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

43. dakikada Kramer'in pasında ceza sahası dışından Pedrinho'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+2. dakikada kullanılan korner atışında Banza'nın kafa vuruşunda Blaz Kramer'in eline çarpan top sonrası oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı ceza sahası içi sağ tarafında topu önüne bulan Banza çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

72. dakikada gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik’den döndü.

77. dakikada Denswil’in ceza sahası içinde Kramer’in ayağına basması sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

88. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada Trabzonspor’un savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol tarafında alan Pedrinho’nun pasında kale önünde bulunan Keyta düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Cham dk. 36), Bardhi (Lundstram dk. 46), Nwakaeme (Serdar Saatçı dk. 83), Visca (Orsiç dk. 90), Banza (Draguş dk. 90)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Barisic, Umut Güneş, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Damjanovic dk. 75), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Keyta dk. 57), Marko Jevtovic (Umut Nayir dk.68), Yusuf Erdoğan (Melih İbrahimoğlu dk. 68), Pedrinho, Ndao (Aleksiç dk. 57), Blaz Kramer

Yedekler: Yavuz Aygün, Yasir Subaşı, Louka Andreasen, Ufuk Akyol, Oğulcan Ülgün

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Goller: Visca (dk.16), Banza (dk. 45+2 pen. ve dk. 54) (Trabzonspor), Adil Demirbağ (dk. 25), Keyta (dk. 90) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Visca, Denswil, Malheiro, Serdar Saatçı (Trabzonspor), Adil Demirbağ (Konyaspor)