Uzmanlara göre artan faizler ve güçlü dolar, faiz getirisi olmayan kıymetli metaller için alternatif maliyeti yükseltiyor. Bu durum altın ve gümüş fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü baskının sürmesine neden oluyor. Ayrıca küresel borsalardaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların teminat tamamlama ihtiyacı da değerli metallere satış getirebiliyor.

Analistler, ons altının yukarı yönlü hareketini sürdürebilmesi için 5.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir denge oluşmasının kritik olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin altında kalınması halinde düzeltme eğiliminin devam edebileceği ifade ediliyor. Gümüş tarafında ise 85 dolar seviyesi önemli bir teknik eşik olarak takip ediliyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 5.090 dolar seviyelerinde işlem görürken, gün içi işlemlerde 5.120 ve 5.200 dolar seviyeleri direnç; 5.050 ve 5.000 dolar seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor. Piyasalarda bugün daha çok yatay bir seyir bekleniyor.

9 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Yurt içinde ise altın fiyatları, küresel gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle yakından takip ediliyor. Haftanın ilk gününde altın fiyatları şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 7.216 TL

Çeyrek altın: 12.088 TL

Yarım altın: 24.168 TL

Tam altın: 48.747 TL

Cumhuriyet altını: 48.115 TL

Gremse altın: 122.243 TL

Ons altın: 5.094 dolar

Piyasalarda yatırımcılar, jeopolitik gelişmeler, ABD faiz politikası ve dolar endeksindeki hareketlerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendiriyor.