GİB’den yapılan açıklamada, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden mükelleflerin yapılandırma borçlarının ödemelerine devam etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, bir takvim yılında üçten fazla taksitin ya hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın ihlal sayılacağı hatırlatıldı.

Mayıs ayına ait 24’üncü taksit ödemesinin 2 Haziran Pazartesi gününe kadar yapılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bu tarihten sonra ödenmeyen ya da eksik ödenen tutarların 30 Haziran’a kadar gecikme zammıyla birlikte ödenmesi gerektiği belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırmanın devam edebilmesi için taksitlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesinin önemine dikkat çekti.