Kalp Damarlarından Biri Açıldı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Özdil'in yapılan ilk operasyonla tıkalı olan bir kalp damarı açıldı. Doktorlar, durumunu stabilize ettikten sonra yarın iki damarın daha açılması için anjiyo planlandığını belirtti.

Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor

Hastaneden alınan bilgilere göre, Özdil’in durumu yakından takip ediliyor. Yoğun bakımda süren tedavisinin ardından doktorlar, sağlık durumu hakkında detaylı bir açıklama yapacak.

Sevenlerinden Dualar

Yılmaz Özdil'in geçirdiği rahatsızlık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gazetecinin sevenleri ve meslektaşları, bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini paylaşmaya devam ediyor.

Hastane yetkilileri, yarınki operasyonun ardından yeni bir açıklama yapılacağını duyurdu.