20. yüzyıl ve yakın dönem Osmanlı-Türkiye tarihine katkılarıyla tanınan Ortaylı, akademik çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş bir kesimce takip ediliyordu. Ölümü; öğrencileri, meslektaşları ve geniş bir okuyucu kitlesi arasında derin üzüntü yarattı; sosyal medya ve basında taziye mesajlarının ardı arkası kesilmedi.

Instagram hesabının akıbeti ne olacak, süreç nasıl işleyecek?

Instagram, vefat eden kullanıcı hesapları için iki temel yol sunuyor: hesabın anıtlaştırılması (memorialize) veya hesabın kalıcı olarak silinmesi. Anıtlaştırılan profillerde “Remembering/Anılıyor” ibaresi görünür, kimse bu profile giriş yapamaz; paylaşılan gönderiler olduğu gibi kalır ancak profil keşif alanlarından ve bazı kamusal bölümlerden çıkarılabilir.

Hesabın anıtlaştırılması veya silinmesi talepleri için Instagram/Meta’ye ölüm belgesi, ilgili profil bağlantısı ve talep edenin kimlik/ailesel bağına dair belgeler gibi kanıtlar sunulması istenir. Özellikle hesabın tamamen silinmesi talebinde bulunan kişilerden —çoğunlukla birinci derece yakınlar veya yasal varis/executor— ek belgeler istenebilir; platform, yasal sorumluluk gereği bu tür belgeleri talep ederek talebi değerlendirir.

Pratikte ne olur?

Aile veya yasal temsilci, Instagram’ın özel “vefat eden kişinin hesabını bildir” / “special request” kanallarından başvuruda bulunur; gerekli evraklar sunulur.

Platform, gönderilen belgeleri inceler ve duruma göre hesabı anıtlaştırır ya da (talep varsa ve belgeler yeterliyse) kalıcı silme işlemini uygular.

Anıtlaştırma durumunda hesap, takipçileriyle paylaşılan arşiv niteliğinde kalır; silme talebi kabul edilirse içerikler tamamen kaldırılır.

Yüksek takipçi sayısına sahip (kamuoyu yakından izleyen) hesaplar için işlem sürecinde medyatik ilgi artabilir; ancak politika temelde herkese aynı kuralları uygular: doğrulama ve yasal yetki belgeleri esastır. Platformun hangi sonucu tercih edeceği (anıtlaştırma mı, silme mi) ailenin/varislerin talebine, hesabın sahibinin daha önceki tercihine (örneğin “ölümden sonra hesabımın silinmesini iste” gibi ayar yapıldıysa) ve sunulan belgelere bağlıdır.

Özetle: Ortaylı’nın Instagram’daki (5 milyon civarı) büyük takipçi kitlesine sahip hesabı, ailenin veya yasal temsilcilerin platforma yapacağı başvuruya göre ya anıtlaştırılacak ya da silinecek. Her iki işlem için de resmi ölüm belgesi ve talep edenin kimlik/yasal yetki kanıtı gereklidir; karar ve uygulama Meta/Instagram tarafından belgeler doğrultusunda yürütülür.