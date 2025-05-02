Downdetector verileri ve sosyal medya paylaşımlarına göre, Türkiye genelinde binlerce kullanıcı Garanti BBVA hizmetlerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcıların karşısına “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” uyarısı çıkıyor.

Bankadan Henüz Resmî Açıklama Yok

Garanti BBVA cephesinden henüz sorunun kaynağına ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Erişim problemi nedeniyle kullanıcılar para transferi, fatura ödeme ve hesap görüntüleme gibi işlemlerini gerçekleştiremiyor.

Siber Saldırı İddiaları Gündemde

Yaşanan aksaklığın sistemsel bir hata mı yoksa olası bir siber saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, kullanıcılar sosyal medya platformlarında yaşadıkları sorunları dile getirerek bankadan açıklama bekliyor.

Geçici Çözüm: Uygulama Güncellenebilir

Bazı kullanıcılar, uygulamayı güncelleyerek tekrar giriş yapmayı deneseler de sorunun devam ettiği görülüyor. Sorunun banka tarafında olduğu ve geniş çaplı bir sistemsel aksaklık olabileceği tahmin ediliyor.

Son Durum Ne?

Erişim sorununun ne zaman giderileceği belirsizliğini korurken, kullanıcılar mağduriyet yaşamamak adına alternatif bankacılık yöntemlerine yöneliyor. Garanti BBVA’dan gelecek açıklama ve çözüm önerileri merakla bekleniyor.