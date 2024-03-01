Galatasaray, Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan dahil olan Galatasaray, 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile eşleşti ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-1 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu. Aslan son 16 turunda da bir diğer 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek çeyrek finale geldi.

Son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Galatasaray, daha sonraki sezonlarda 4 kez çeyrek finalde, 1 kez 5. turda elendi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 kez Alanyaspor’a, 1’er kez de Karagümrük, Başakşehir ve Denizlispor’a kaybetti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Mendes’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Marcao’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sol taraftan Köhn’ün ceza sahası içine yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin sert şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Marcao’nun pasında topla buluşan Can Keleş’in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

44. dakikada ceza yayında topla buluşan Berkan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

49. dakikada sağ tarafta Köhn’den kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Mendes’in sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

51. dakikada yaptığı baskı sonrası Eysseric’ten kaptığı topla ilerleyen Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.

63. dakikada Barış Alper’den aldığı pasla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Zaha’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Emre’de kaldı.

70. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lasagna, pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Mendes’e aktardı. Mendes’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

71. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta topla beraber ceza sahasına giren Lasagna’nın yerden şutunu kaleci Günay kurtardı.

74. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Zaha’nın içeriye çevirdiği top Karagümrük savunmasından Mertens’in önüne düştü. Mertens’in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

77. dakikada Karagümrük savunmasının havalandırdığı topu orta alanda Torreira kafayla Köhn’e indirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi yoklayan Köhn’ün şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

84. dakikada Davinson Sanchez’e yaptığı baskı sonrası topu kapan Lasagna pasını Emre Mor’a aktardı. Orta alanda topla hareketlenin Emre’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden uzak direğe plase vuran Mendes topu ağlarla buluşturdu. 0-2



Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Oliveira (Kerem Demirbay dk. 46), Berkan Kutlu (Vinicius dk. 58), Tete (Mertens dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Torreira dk. 73), Zaha (Davinson Sanchez dk. 82), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli (Paoletti dk. 80), Bertolacci (Kourbelis dk. 59), Can Keleş (Emre Mor dk. 60), Eysseric (Salih Dursun dk. 83), Mendes, Marcao (Lasagna dk. 59)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Güven Yalçın, Levent Mercan, Nazım Sangare, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: Marcao (dk. 6), Mendes (dk. 84) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Nelsson (Galatasaray), Veseli (Fatih Karagümrük)