Maçın ilk dakikalarında her iki takım da gol arayışında oldu. 5. dakikada Fenerbahçe'nin Kostić'in sol kanattan yaptığı ortada, Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Lemina'nın ters vuruşunda penaltı noktası üzerinden En-Nesyri'nin şutuyla sonuçlandı; ancak top auta çıktı.

Galatasaray ise 6. dakikada soldan geliştirdiği atakta Barış Alper'in sağ ayağıyla yaptığı ortada Osimhen'in kafa vuruşunu gerçekleştirdi; ancak meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı boyunca her iki takım da gol bulamayınca devreye 0-0'lık eşitlikle girildi.

İkinci yarıda da tempo yüksek olsa da gol sesi çıkmadı. Maçın 13. dakikasında Fenerbahçe'nin Kostić'in sol kanattan yaptığı ortada, Muslera topu çelmeye çalışırken yerde kaldı. Arkaya seken topu En-Nesyri ağlara gönderdi; ancak Muslera'nın Szymański ile mücadelesinde yerde kalmasını hakem faul olarak değerlendirdi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Sonuç olarak, bu heyecan dolu derbi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Galatasaray, bir sonraki maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.