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Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehri başarıyla temsil eden sporcuları ve takıma emek veren antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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25-27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Softbol Takımı, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Elde edilen derece Samsun'da sevinçle karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Softbol Takımı, Ankara'da düzenlenen Softbol Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

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