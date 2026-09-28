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Vali Masatlı, çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artıran ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Merkezde gerçekleştirilen incelemeler sırasında su sporlarına yönelik çalışmaların mevcut durumu ve gençlere yönelik sunulan imkanlar değerlendirildi. Samandağ'ın su sporları alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik faaliyetler de ele alındı.

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Samandağ Sörf Merkezi'nin gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artırmasının yanı sıra yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Samandağ'ın denizle iç içe yapısının su sporlarıyla buluşturulmasına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü merkezde incelemelerde bulunan Vali Masatlı, merkezde çocuk ve gençlere sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesinde çocuk ve gençlerin su sporlarıyla buluşmasına katkı sağlayan Samandağ Sörf Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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