Fitch, dolar/TL'nin 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 60 seviyesine ulaşmasını beklerken, yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım fonunun tasfiye sürecinin Türkiye'nin kredi notu üzerinde önemli bir etki yaratmasını beklemediğini bildirdi.

Fitch'in 25 Eylül tarihli Türkiye değerlendirmesinde, ekonomideki dengelenme süreci ile birlikte son dönemde finans piyasalarında yaşanan gelişmeler de ele alındı. Kuruluş, yüksek enflasyon ve ekonominin iç ve dış şoklara duyarlılığının Türkiye'nin kredi profili üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Dolar/TL için 2026'da 51, 2027'de 60 TL tahmini

Fitch'in raporundaki en dikkat çekici başlıklardan biri döviz kuru tahmini oldu.

Kuruluş, Türk lirasında kademeli değer kaybının devam edeceğini öngörüyor. Buna göre dolar/TL'nin 2026 sonunda 51 seviyesine, 2027 sonunda ise 60 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Fitch, Mayıs 2026'dan bu yana devam eden kademeli TL değer kaybının, reel efektif döviz kurundaki değerlenmenin ihracat üzerindeki baskısını azaltma amacı taşıdığını değerlendirdi.

Bu rakamın bir Fitch tahmini olduğu ve gelecekte gerçekleşeceği garanti edilen bir kur seviyesi anlamına gelmediği de önem taşıyor.

Enflasyon beklentisi yüzde 30,5

Fitch, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklemekle birlikte fiyat artışlarının yüksek seviyesini koruyacağı görüşünde.

Kuruluşun tahminlerine göre 2026 sonunda enflasyon yüzde 30,5 seviyesinde olacak. 2027 sonunda ise enflasyonun yüzde 23,5'e gerilemesi bekleniyor.

Fitch, yüksek enflasyonun yanı sıra ekonomik dengelerin çeşitli iç ve dış şoklara karşı hassas olmasını Türkiye'nin kredi notu üzerindeki baskı unsurları arasında gösteriyor.

2027'de büyümenin hızlanması bekleniyor

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,8 büyüyeceğini tahmin ediyor.

2027 için ise büyüme beklentisi yüzde 4,3 seviyesinde bulunuyor.

Kuruluş, gelecek yıl kredi teşvikleri, pozitif ancak gerileyen reel faizler ve genel yönetim açındaki geçici artışın etkisiyle sınırlı bir politika gevşemesi yaşanabileceğini öngörüyor.

Bununla birlikte Fitch, geçmişte görülen aşırı gevşeme politikalarına dönüşü temel senaryo olarak değerlendirmiyor.

İran savaşı ve enerji fiyatları cari açığı büyütebilir

Fitch'in Türkiye değerlendirmesinde jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisi de öne çıktı.

Kuruluş, İran savaşı ve enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye'nin cari dengesi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin cari açığının GSYH'ye oranının 2025'teki yüzde 1,9 seviyesinden 2026'da yaklaşık yüzde 3'e yükselmesi bekleniyor.

Fitch ayrıca petrol fiyatlarında yıllık ortalama 20 dolarlık artışın Türkiye'nin cari açığına GSYH'nin yüzde 1'inden daha fazla ilave yük getirebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Rezervler 176 milyar dolara yaklaştı

Fitch, Türkiye'nin döviz rezervlerindeki toparlanmayı ise olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

Kuruluşun hesaplamasına göre brüt döviz rezervleri mart sonundan bu yana yaklaşık 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolar seviyesine yükseldi.

TCMB'nin verileri de rezervlerin yüksek seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın 25 Eylül tarihli EVDS verisinde toplam rezervler 174,4 milyar dolar olarak yer aldı.

Fitch'e göre sıkı parasal koşullar, politika bileşiminin devamlılığı ve rezervlerdeki toparlanma Türkiye'nin kısa vadeli dış finansman risklerini azaltıyor.

Ancak yüksek enflasyon ve olası iç-dış şokların sermaye çıkışlarını tetiklemesi halinde rezervler üzerinde yeniden baskı oluşabileceği uyarısı da yapılıyor.

Fitch'ten 18 milyar dolarlık fon tasfiyesi değerlendirmesi

Türkiye'de son haftalarda finans piyasalarının gündemine oturan yatırım fonlarındaki tasfiye süreci de Fitch'in değerlendirmesinde yer aldı.

Yetkililerin tasfiye kararı aldığı fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 18 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. SPK verilerine göre tasfiye sürecinden etkilenen fonlarda 455 bin 758 yatırımcının payı bulunuyor.

Fitch, söz konusu gelişmelerin geçmiş dönemdeki bazı düzenleyici eksiklikleri ortaya çıkardığı görüşünde.

Ancak kuruluş, yetkililerin piyasalara yönelik hızlı müdahalelerinin hisse senedi piyasasındaki baskıyı sınırladığını ve fon tasfiyelerinin Türkiye'nin ülke kredi notu üzerinde önemli bir etki oluşturmasını beklemediğini belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da piyasadaki likidite koşullarına yönelik olarak 17 Eylül'de repo fonlamasının gerektiğinde artırılması, bankaların TCMB nezdindeki borçlanma limitlerinin güncellenmesi ve teminat kesintilerinin düşürülmesi gibi adımlar açıklamıştı.

Para piyasası fonlarından çıkan para nereye gitti?

Fitch'in dikkat çektiği bir başka başlık ise fon tasfiyelerinin ardından ortaya çıkan para hareketleri oldu.

Kuruluşa göre para piyasası fonlarından çıkan kaynakların önemli bölümü TL mevduata yöneldi.

Fitch, mevduat dolarizasyonunun ise 2024'ten bu yana yaklaşık yüzde 39 seviyesinde genel olarak istikrarlı kaldığını belirtiyor.

Bu durum, fon piyasasındaki son hareketliliğin henüz geniş çaplı bir mevduat dolarizasyonuna dönüşmediği yönündeki Fitch değerlendirmesinin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Seçimler yaklaştıkça dolarizasyon riski artabilir

Fitch'in Türkiye değerlendirmesinde seçim takvimi de önemli bir risk başlığı olarak ele alındı.

Kuruluş, 2027 sonu veya 2028 başında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken dolarizasyon eğiliminin yeniden güçlenebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere yaklaşıldıkça ekonomi politikalarına ilişkin risklerin artabileceğine dikkat çeken Fitch, 2027 yılında kredi teşvikleri, gerileyen reel faizler ve genel yönetim açındaki geçici artış üzerinden ılımlı bir politika gevşemesi bekliyor.

Buna karşın kuruluş, Türkiye'nin aşırı heterodoks ekonomi politikalarına geri dönmesini temel senaryo olarak görmüyor.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu koruyor

Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu BB-, görünümü ise durağan seviyesinde bulunuyor.

Kuruluşun değerlendirmesinde yüksek enflasyon, politika riskleri ve ekonominin şoklara karşı hassasiyeti kredi profili üzerindeki başlıca baskı unsurları arasında gösteriliyor.

Buna karşılık rezervlerdeki toparlanma ve sıkı politika bileşimi, Türkiye'nin kısa vadeli dış risklerini sınırlayan faktörler olarak öne çıkıyor.

Fitch'in Türkiye için öne çıkan tahminleri

2026 sonu dolar/TL: 51

51 2027 sonu dolar/TL: 60

60 2026 sonu enflasyon: yüzde 30,5

yüzde 30,5 2027 sonu enflasyon: yüzde 23,5

yüzde 23,5 2026 büyüme: yüzde 2,8

yüzde 2,8 2027 büyüme: yüzde 4,3

yüzde 4,3 2026 cari açık/GSYH: yaklaşık yüzde 3

yaklaşık yüzde 3 Kredi notu: BB-

BB- Kredi görünümü: Durağan

Fitch'in son değerlendirmesi, Türkiye ekonomisinde rezervlerdeki toparlanma ve sıkı para politikası gibi destekleyici unsurların bulunduğunu; buna karşılık enflasyon, enerji fiyatları, sermaye hareketleri, seçim dönemine ilişkin politika riskleri ve dolarizasyonun önümüzdeki dönemde yakından izleneceğini ortaya koyuyor.