Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili, Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda caydırıcılığın ve kolektif savunmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini ilerletmenin, istihbarat iş birliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf devletlerin Genelkurmay Başkanları ve komutanları arasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'nin Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik durumunu ve tehditleri gözden geçirdiği ifade edildi. Bayraktaroğlu, Munir ve Al-Ruwaili'nin Husiler'in Mekke şehrini ve Suudi Arabistan'ın sivil ve ekonomik altyapısını hedef alan saldırılarını şiddetle kınadığı aktarıldı. Genelkurmay Başkanları ayrıca caydırıcılığın ve kolektif savunmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini ilerletmenin, istihbarat iş birliği, askeri koordinasyon ve kabiliyet entegrasyonunu geliştirmenin yollarını ele aldı. Genelkurmay Başkanları Riyad'daki buluşmalarının, savunma ortaklıklarının gücünü ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda belirtilen taahhütleri derhal etkili askeri iş birliğine dönüştürme konusundaki ortak kararlılıklarını yansıttığını teyit etti. Bayraktaroğlu, Munir ve Al-Ruwaili, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki üç ülkenin kararlılığını yansıtan, kolektif savunmaya olan bağlılıklarını güçlü bir şekilde yineledi.

Savunma anlaşması, 7 Ağustos'ta imzalanmıştı

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma iş birliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, üç ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini içeriyor.