İstanbul, Ankara ve İzmir'de Güncel Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51,19 TL

Motorin: 52,36 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51,05 TL

Motorin: 52,25 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara:

Benzin: 51,87 TL

Motorin: 53,22 TL JAECOO, ALEM Summer Weekend Katılımcılarına Unutulmaz Bir Deneyim Yaşattı! İçeriği Görüntüle

LPG: 25,96 TL

İzmir:

Benzin: 52,19 TL

Motorin: 53,55 TL

LPG: 25,91 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu son artış, özellikle şehirlerarası taşımacılık ve kargo maliyetlerini de artırması bakımından ekonomik dengeler üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesi durumunda zamların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.