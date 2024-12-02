Fiyatlar Neden Sabit Kaldı?

Demirci, mevcut fiyatların 4 dolar seviyesinde sabitlendiğini ve bu durumun birkaç faktöre dayandığını belirtti. Özellikle üreticilerin hasat sonrası fındıklarını yoğun şekilde emanete bırakmalarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi:

“Üreticilerin emanete fındık vermesi, ihracatçıların fiyat artırma isteğini sınırladı. Ayrıca, fındık fiyatları dolar bazında belirlendiği için döviz kurunda kayda değer bir artış yaşanmaması fiyatların sabit kalmasına neden oldu.”

Randıman ve Çürük Oranı Sorunu

Bu yılki rekolte ve randıman düşüklüğüne de dikkat çeken Demirci, düşük kalite ve yüksek çürük oranlarının fiyat farklarını artırdığını vurguladı:

“Örneğin, 54 randıman fındık 135 liradan alıcı bulurken, 48 randıman fındık 125 liraya satılıyor. Randımandaki düşüş fiyatlar arasında yaklaşık 15 liralık bir fark yaratıyor. Çürük oranlarının yüksek olması da kaliteyi ve dolayısıyla fiyatları olumsuz etkiliyor.”

Yılbaşı Tatili ve Avrupa İhracatı

Avrupa’daki yılbaşı tatilinin, ihracat faaliyetlerini geçici olarak durduracağını söyleyen Demirci, bu dönemde fındık fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklemediklerini dile getirdi:

“Avrupa’daki tatil dönemi nedeniyle ihracatın durması, piyasa hareketliliğini yavaşlatacak. Ancak yılbaşından sonra dövizdeki hareketlilik, yeni sezon rekolte durumu gibi faktörlerle fiyatlar yeniden şekillenecek.”

Yeni Sezonda Beklentiler

Demirci, yeni sezon için rekoltenin ve döviz kurundaki değişimlerin fiyatların ana belirleyicisi olacağını belirterek, üreticilere dikkatli planlama yapmaları çağrısında bulundu.

Fındık piyasasında gözler şimdi yılbaşından sonra yaşanacak gelişmelere ve yeni sezon rekolte durumuna çevrildi. Türkiye’nin stratejik tarım ürünlerinden biri olan fındıkta, üretici ve ihracatçılar bu süreçte fiyat dengelerini yakından takip edecek.