Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimleri kar altındayken, Giresun'da baharın müjdecisi olarak bilinen menekşeler fındık bahçelerinde açtı. Yaban menekşeleri vatandaşlara baharın güzel yüzünü gösterdi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde birçok yerin kar altında olduğunu hatırlatan yöre halkı "Bizde menekşeler açtı mı fındık bahçelerinde çalışma zamanı gelmiş demektir. Artık önce fındık bahçelerinde bakım yapma, ardından ise yaylalara hazırlık vakti gelmiştir. Bu sene Giresun köylerine ve yaylalara çok kar yağdı. Bu aylarda yüksek kesimler hala az da olsa karla kaplı ama sahile yakın köylerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte fındık dalları tomurcuklanırken, bahçeleri süsleyen menekşeler de kendini gösterdi" dediler.