Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen analizlerde, aralarında sosyal medya fenomeni ve müzisyen olarak bilinen Yusuf Aktaş ile rap müzik dünyasında tanınan Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

ATK raporuna göre uyuşturucu madde kullanımına rastlanan isimler şunlar oldu:

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mert Eren Bülbül

Ahmet Can Dündar

Aynı raporda yer alan bir diğer isim olan Barış Murat Yağcı’nın test sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi.

Yetkililer, söz konusu raporun soruşturma dosyasına eklendiğini ve adli sürecin elde edilen bulgular doğrultusunda devam edeceğini ifade etti. Dosyada yer alan kişilerin hukuki durumlarının, savcılığın değerlendirmesi sonrasında netlik kazanması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmenin ardından taraflardan resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.