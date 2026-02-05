Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan, tüm engellere rağmen aşklarına sımsıkı tutunurken, romantik anlarıyla izleyicinin kalbine dokunuyor.

Zülfikar’ın, oğlu yerine koyduğu Timur’la Kars dağlarında mayınlı arazide yaşadığı tehlikeli anlar ise yeni bölümün en merak edilen sahneleri arasında yer alıyor. Yahya ve Derya’nın imkânsız aşkı izleyenleri hüzünlendirirken, Zahide’nin intikam ateşinin giderek büyümesi hikâyenin seyrini değiştiriyor.

Öte yandan Kars’ta tutunmaya çalışan ancak yer yurt edinemeyen Karslı ailesinin yaşadıkları, dizide başlayacak yeni dönemin güçlü sinyallerini veriyor. Tanıtım, “Veliaht”ta dengelerin tamamen değişeceğini gözler önüne seriyor.

Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin kadrosunda Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse ve daha birçok usta isim yer alıyor.

Özgün hikâyesi Tunahan Kurt imzası taşıyan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Sinan Öztürk üstleniyor.

‘Veliaht’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak.