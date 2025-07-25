Atlas Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk setini Japonya 25-21’lik skorla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette sahneye çıkan Filenin Sultanları, rakibine şans tanımadı ve 25-16’lık üstünlükle durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette Japonya, hızlı hücumlarıyla etkili olarak 25-20 kazandı ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette ay-yıldızlı ekibimiz, karakter koyarak 25-22’lik skorla maçı final setine taşıdı. Ancak tie-break setinde Japonya, hata yapmadı ve 15-9’luk galibiyetle yarı finale adını yazdırdı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL’ye çeyrek finalde veda etmiş oldu.

Maçın ardından gözler yarı finale yükselen Japonya’nın, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacağı maça çevrildi.

2023’te şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, bu yıl turnuvaya erken veda etse de mücadele gücüyle alkış topladı. Teknik ekip ve oyuncuların, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi bu mağlubiyetten ders çıkararak yeniden güçlü bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor.