Karşılaşmanın ilk iki setinde savunmada istediği direnci gösteremeyen ve servis karşılama hatalarıyla dikkat çeken Türkiye, üçüncü sette ise adeta fırtına gibi esti. Çekya’ya sadece 4 sayı vererek fark yaratan Filenin Sultanları, dördüncü sette ise oyunun kontrolünü tekrar kaybederek maçı 3-1 kaybetti.

Maçta Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Meliha ve Aslı altısıyla sahaya çıkan millilerde libero olarak Eylül görev yaptı. Yedeklerden ise Saliha, Sinead Jack, Derya ve Dilay süre aldı.

Toplam 1 saat 39 dakika süren karşılaşmayı Slovak hakem Juraj Mokry ve Kamerunlu hakem Clémence Marthe Eyike yönetti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü maçında yarın saat 20.00’de güçlü rakibi İtalya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekibin VNL’deki performansı, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi form durumunu göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Teknik heyet, Çekya karşısında yaşanan set dalgalanmalarını değerlendirerek İtalya maçına daha dirençli bir oyunla çıkmayı hedefliyor.