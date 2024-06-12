Milletler Ligi (VNL) son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftası ilk maçında Tayland’ı 3-0 mağlup etti.
Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Filenin Sultanları, Tayland'ı 25-17, 25-17, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler, dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alarak puanını da 21’e yükseltti.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında yarın ikinci maçında TSİ 15.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
Sıradaki rakip Dominik Cumhuriyeti
Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.
Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
13 Haziran Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.00 Türkiye-Brezilya