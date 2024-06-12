Milletler Ligi (VNL) son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftası ilk maçında Tayland’ı 3-0 mağlup etti.

Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Filenin Sultanları, Tayland'ı 25-17, 25-17, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler, dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alarak puanını da 21’e yükseltti.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında yarın ikinci maçında TSİ 15.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

Sıradaki rakip Dominik Cumhuriyeti

Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya