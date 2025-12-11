FIBA Europe Cup’ta Aliağa Petkimspor 2. Tur ilk maçında İtalyan temsilcisi Dinamo BDS Sassari’yi deplasmanda 76-72’lik skorla yendi.

Salon: Palaserradimigni

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Ritvars Helmsteins (Letonya), Blaz Zupancic (Slovenya)

Dinamo BDS Sassari: Pullen 9, Marshall 15, Buie 5, Zanelli 2, Beliauskas 6, Johnson 8, Vincini 6, Thomas 13, McGlynn 5, Visconti 3

Başantrenör: Veljko Mrsic

Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 9, Franke 18, Blumbergs 12, Mustafa Kurtuldum, Utomi 7, Yunus Sonsırma, Troy Selim Sav 1, Sajus 8, Floyd 9

Başantrenör Özhan Çıvgın

1. Periyot: 10-19 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 35-34 (Dinamo BDS Sassari lehine)

3. Periyot: 49-49