Bu iddialar sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuya ilişkin resmi açıklama gecikmedi. Sarı-lacivertli kulüp, Maximin’in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık problemi sonrası uygulanan tıbbi süreci çarpıtarak kamuoyuna sunması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal kimliğimize yönelik bu tür beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe yönetimi, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik her türlü girişime karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğinin altını çizdi.