Şirketlerin 30 Kasım 2025 itibarıyla açıkladığı finansal tablolara göre, borç yükünde ilk sırada 22,75 milyar lira ile Galatasaray yer aldı. Galatasaray’ı 19,22 milyar lira borçla Fenerbahçe ve 19,05 milyar lira borçla Beşiktaş takip etti.

Uluslararası muhasebe standartları kapsamında, kulüplerin kasalarında ve bankalarda bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıklar toplam yükümlülüklerden düşüldüğünde net borç rakamları ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray’ın net borcu 22,67 milyar lira, Beşiktaş’ın 18,83 milyar lira ve Fenerbahçe’nin 18,34 milyar lira olarak hesaplandı. Üç kulübün toplam net borcu ise 59,84 milyar liraya (yaklaşık 1,22 milyar avro) ulaştı.

Bu verilerin kamuoyuna yansımasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Bankalar Birliği sürecine ilişkin yaptığı bilgilendirmede, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm borçların bugün itibarıyla tamamen kapatıldığını ve süreçten resmen çıkıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.