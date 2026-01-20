2026 yılına temkinli bir iyimserlikle baktıklarını belirten Yalçıntaş, ekonomik öngörülebilirliğin artmasının yatırım kararlarını daha sağlıklı hale getirdiğini ifade etti. Yalçıntaş, “2026 bizler için temkinli iyimserliği elden bırakmadığımız, maliyetleri kontrol altında tutmaya devam ettiğimiz, rekabeti artıracak yatırımları kovaladığımız bir yıl olacak” dedi.

Davos’ta CNBCE'den Berfu Güven’in sorularını yanıtlayan Yalçıntaş, OYAK’ın sektörel önceliklerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Demir-çelik sektöründeki varlığı devam ettireceğiz, bunun yanında başka sektörlerde ağırlığımızı artırmayı düşünüyoruz. Bunların başında enerji geliyor. İki tane projemizi paylaşmıştık. Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 3'ünü karşılıyoruz. Enerji anlamında atmayı düşündüğümüz başka adımlar da var. Total olarak enerji dağıtımındayız. Enerji alım satımındayız, baz enerji üretiminde önümüzdeki yıllarda OYAK'ın atacağı adımlar var. Enerji dışında iki temel sektör var. Biri altyapı. Temelde biz emeklilik fonuyuz. Yaklaşık 500 bin üyemiz var. Altyapı yatırımları sürdürülebilir kazanç anlamında önemli. Muhtelif yatırımlar vardı, bunlara ağırlık vereceğiz. İkinci önem verdiğimiz sektör de yüksek teknoloji. Bu anlamda bir iki proje üzerinde çalışıyoruz. Yurt dışında beraber çalıştığımız ortaklarımız var. Onlarla beraber götürdüğümüz bir-iki tane önemli fizibilite etüdü var. Bir iki yıl içinde onların haberini verebiliriz, büyük ölçekli yatırımlar bunlar.”

OYAK’ın daha hızlı hareket edebilen bir fon haline getirilmesi yönünde stratejik bir dönüşüm sürecinde olduklarını vurgulayan Yalçıntaş, likidite yapısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün OYAK'ın likiditesi belli noktadaysa bunu belki iki-üç dört katına çıkarmayı düşünüyoruz. Bu süreçte ekonominin durumu, dünyadaki likit varlığı önemli parametre. OYAK'ı daha hızlı hareket edebilen fon haline getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bir strateji değişikliğimiz var.”

2025 yılında enflasyonda yaşanan gerilemenin Türkiye açısından olumlu bir sinyal verdiğini belirten Yalçıntaş, “Finansal tahmin edilebilirlik olunca yatırımları daha sağlıklı şekilde hesaplayabiliyorsunuz. 2026'da biz de maliyet hesaplarından, verimlilikten taviz vermeyi düşünmüyoruz. 2026'ya temkinli iyimserlikle bakıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Davos zirvesine ilişkin izlenimlerini de paylaşan Yalçıntaş, ilk günün beklentilerinin üzerinde geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“İlk gün umduğumdan çok daha olumlu geçti. Planladığımız toplantılarımız var. İlkini biraz evvel yaptık. Önemli bir ülkenin yatırım ajansının başkanıyla. İnanıyorum ki, bu Davos bize birkaç tane kapı açmış olacak Türkiye olarak da OYAK olarak da. Yabancıların Türkiye'den büyük beklentileri var. Bu beklentilerin gerçekleşeceğine inanıyorum.”

Küresel tarife savaşları ve demir-çelik sektörüne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yalçıntaş, Çin baskısı ve Batı’nın karbon ayak izi politikalarına dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıllarda sadece OYAK'ın değil Türkiye'nin de demir-çelik sektöründe önemli oyuncu olmaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.